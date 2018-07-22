вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли спосіб узаконити торгові споруди на пляжі в селі Світязь

Знайшли спосіб узаконити торгові споруди на пляжі в селі Світязь
На нараді напрацювали шляхи вирішення проблемного питання щодо розташування тимчасових споруд на прибережній смузі озера Світязь.

Про це йшлося під час зустрічі заступника голови райдержадміністрації Володимира Самусєва із Світязьким сільським головою Миколою Цвидом, разом з начальницею відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації Ольгою Романською, повідомляє пресслужба Шацької РДА.

Нагадаємо, Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження про самовільне зайняття земельної ділянки й самовільне будівництво на березі озера Світязь.

Метою зустрічі стало вивчення можливості легалізації торгівлі в прибережній смузі озера Світязь, а саме на набережній, що територіально тяжіє до населеного пункту.

Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності повинні розташовуватись відповідно до паспортів прив’язки, які, своєю чергою, подаються згідно з комплексною схемою району.

Лише включення цієї території до меж населеного пункту в ході розроблення генерального плану села Світязь допоможе вирішити цю проблему.

Попередню згоду на такі включення вже обговорили на зустрічах керівників Шацької райдержадміністрації, Шацького національного природного парку, виконавчого комітету Світязької сільської ради та з представником від проєктної організації, що виконує роботи з виготовлення містобудівної документації.

На завершення зустрічі заступник голови райдержадміністрації Володимир Самусєв наголосив на необхідності прикласти максимум зусиль до розроблення цього документу, проходження всіх відповідних етапів, узгодження та затвердження генерального плану населеного пункту Світязь відповідно до вимог чинного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, пляж, забудова, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли спосіб узаконити торгові споруди на пляжі в селі Світязь
Сьогодні, 14:20
За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість госпіталізованих з COVID-19
Сьогодні, 13:30
Як на Волині рятують передчасно народжених немовлят
Сьогодні, 13:15
У Львові сталася масова бійка зі стріляниною. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
Адвокатка з Луцька розповіла, чи можна уникнути штрафу за порушення маскового режиму. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
На центральному пляжі Світязю незаконно збудували 37 споруд На центральному пляжі Світязю незаконно збудували 37 споруд
27 травень, 13:47
Савченко побував на волинському пляжі. ФОТО Савченко побував на волинському пляжі. ФОТО
22 липень, 2018, 13:45
Пляж по-новому: на Світязі відновлюють відпочинкову зону. ФОТО Пляж по-новому: на Світязі відновлюють відпочинкову зону. ФОТО
24 червень, 2018, 13:27
Тільки свиней пасти, - Савченко про пляжі на Світязі Тільки свиней пасти, - Савченко про пляжі на Світязі
13 червень, 2018, 10:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли спосіб узаконити торгові споруди на пляжі в селі Світязь
Сьогодні, 14:20
 0
За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість госпіталізованих з COVID-19
Сьогодні, 13:30
 0
Як на Волині рятують передчасно народжених немовлят
Сьогодні, 13:15
 0
У Львові сталася масова бійка зі стріляниною. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
 0
Адвокатка з Луцька розповіла, чи можна уникнути штрафу за порушення маскового режиму. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8