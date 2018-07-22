Знайшли спосіб узаконити торгові споруди на пляжі в селі Світязь





Про це йшлося під час зустрічі заступника голови райдержадміністрації Володимира Самусєва із Світязьким сільським головою Миколою Цвидом, разом з начальницею відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації Ольгою Романською, повідомляє пресслужба Шацької РДА.



Нагадаємо, Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження про самовільне зайняття земельної ділянки й самовільне будівництво



Метою зустрічі стало вивчення можливості легалізації торгівлі в прибережній смузі озера Світязь, а саме на набережній, що територіально тяжіє до населеного пункту.



Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності повинні розташовуватись відповідно до паспортів прив’язки, які, своєю чергою, подаються згідно з комплексною схемою району.



Лише включення цієї території до меж населеного пункту в ході розроблення генерального плану села Світязь допоможе вирішити цю проблему.



Попередню згоду на такі включення вже обговорили на зустрічах керівників Шацької райдержадміністрації, Шацького національного природного парку, виконавчого комітету Світязької сільської ради та з представником від проєктної організації, що виконує роботи з виготовлення містобудівної документації.



На завершення зустрічі заступник голови райдержадміністрації Володимир Самусєв наголосив на необхідності прикласти максимум зусиль до розроблення цього документу, проходження всіх відповідних етапів, узгодження та затвердження генерального плану населеного пункту Світязь відповідно до вимог чинного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На нараді напрацювали шляхи вирішення проблемного питання щодо розташування тимчасових споруд на прибережній смузі озера Світязь.Про це йшлося під час зустрічі заступника голови райдержадміністраціїіз Світязьким сільським головою, разом з начальницею відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, повідомляє пресслужба Шацької РДА.Нагадаємо, Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження про самовільне зайняття земельної ділянки й самовільне будівництво на березі озера Світязь Метою зустрічі стало вивчення можливості легалізації торгівлі в прибережній смузі озера Світязь, а саме на набережній, що територіально тяжіє до населеного пункту.Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності повинні розташовуватись відповідно до паспортів прив’язки, які, своєю чергою, подаються згідно з комплексною схемою району.Лише включення цієї території до меж населеного пункту в ході розроблення генерального плану села Світязь допоможе вирішити цю проблему.Попередню згоду на такі включення вже обговорили на зустрічах керівників Шацької райдержадміністрації, Шацького національного природного парку, виконавчого комітету Світязької сільської ради та з представником від проєктної організації, що виконує роботи з виготовлення містобудівної документації.На завершення зустрічі заступник голови райдержадміністрації Володимир Самусєв наголосив на необхідності прикласти максимум зусиль до розроблення цього документу, проходження всіх відповідних етапів, узгодження та затвердження генерального плану населеного пункту Світязь відповідно до вимог чинного законодавства.

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