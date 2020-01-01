Зеленський нагородив чимало волинян до Дня Конституції

Володимир Зеленський відзначив чимало волинян державними нагородами.



Про це йдеться у відповідному



За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення орден Ярослава Мудрого ІV ступеня отримав народний артист України, соліст-вокаліст із Луцька Василь Зінкевич.



Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили голову Волинської обласної організації Профспілки працівників державних установ України Ольгу Сабурову.



Звання заслуженого діяча науки і техніки України присвоїли завідувачеві кафедри Луцького національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові Володимиру Дідуху.



Заслуженими донорами України стали волиняни Юрій Жих та Василь Кащенюк.



Звання «Заслужений лісівник України» отримали начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко та головний лісничий державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» Маневицького району Сергій Бабік.

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