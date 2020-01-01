В Старому місті впав знаменитий Лесин ясен. ФОТО





Про це у соцмережі фейсбук Роман Власюк.



Автор допису зауважив, що, за словами людей, які живуть поруч, легендарне дерево впало приблизно о 4 годині ранку.



Нагадаємо, що дерево, поруч якого за легендами відпочивала Леся Українка, нещодавно





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня.Про це у соцмережі фейсбук повідомив користувачАвтор допису зауважив, що, за словами людей, які живуть поруч, легендарне дерево впало приблизно о 4 годині ранку.Нагадаємо, що дерево, поруч якого за легендами відпочивала Леся Українка, нещодавно похилилося на 30 градусів . Тож його нещодавно оглянула делегація експертів, які мали дати поради щодо порятунку ботанічної пам'ятки природи місцевого значення.

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