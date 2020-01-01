В Старому місті впав знаменитий Лесин ясен. ФОТО
Сьогодні, 08:31
200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив користувач Роман Власюк.
Автор допису зауважив, що, за словами людей, які живуть поруч, легендарне дерево впало приблизно о 4 годині ранку.
Нагадаємо, що дерево, поруч якого за легендами відпочивала Леся Українка, нещодавно похилилося на 30 градусів. Тож його нещодавно оглянула делегація експертів, які мали дати поради щодо порятунку ботанічної пам'ятки природи місцевого значення.
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Про це у соцмережі фейсбук повідомив користувач Роман Власюк.
Автор допису зауважив, що, за словами людей, які живуть поруч, легендарне дерево впало приблизно о 4 годині ранку.
Нагадаємо, що дерево, поруч якого за легендами відпочивала Леся Українка, нещодавно похилилося на 30 градусів. Тож його нещодавно оглянула делегація експертів, які мали дати поради щодо порятунку ботанічної пам'ятки природи місцевого значення.
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Коментарі 9
Дякуємо гозпідарникам!!!! Дякуємо полішукам та недоробам.... ось справжнє лице "господарів" міста, ось їх бажання залучити туристів.... ясен це не земля біля центрального ринку впав то впав тут поспіху та спецтехніки непотрібно....
А тепер терміново провести службове розслідування ! Є ж висновки комісії і з міської ради і спєців зі столиці. Хто нав'язав виділення десятків тисяч гривень і на підставі чого, хто готував рішення, хто його візував, хто підписував. До відповідальності профанів !
Видно, що дерево у нормальному стані, могло прожити ще 100 років. Що то за комісія експертів була, цитую попередника: "Тож його нещодавно оглянула делегація ЕКАПЕРТІВ, які мали дати поради щодо порятунку ботанічної пам'ятки природи місцевого значення". А де ж поради експертів. До слова ясен дерево живе понад 250 років.
За кордоном такі дерева охороняють, захищають, будують різні захисні споруди... а в нас... Да немає майбутнього у цієї країни... :(
Які експерти? :) Не видно, що дерево обгоріло? То ж блискавка влучила і кирдик настав! Про що ви мову взагалі ведете?!
Дивлячисть як він прогнив дивно як він ще стояв. Серйозні науковці оглядали....
то мо' земелька під деревом комусь тра продадуть чи генделик поставлять
Як ще Путіна і Росію не звинуватили?)))
Де гроші за огляд?Попіарились і в кущі.Недовлада просто вражає своєю недолугістю.
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