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У Польщі затримали українця, якого розшукував інтерпол у 190 країнах світу

У Польщі затримали українця, якого розшукував інтерпол у 190 країнах світу
У пішохідному пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) польські прикордонники затримали громадянина України, якого розшукували у 190 країнах світу за так званою "червоною карткою" інтерполу за вбивства.

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами речниці Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі майор Ельжбєти Пікор, «червона картка» означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого треба арештувати й екстрадувати.

Під час паспортного контролю польські прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку інтерполу. З’ясувалося, що 50-річного чоловіка багато років розшукують на терені 190 країн. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

Чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

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Теги: Польща, затримання, українець, інтерпол
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