У Польщі затримали українця, якого розшукував інтерпол у 190 країнах світу

У пішохідному пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) польські прикордонники затримали громадянина України, якого розшукували у 190 країнах світу за так званою "червоною карткою" інтерполу за вбивства.Про це повідомляє Польське радіо.За словами речниці Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі майор, «червона картка» означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого треба арештувати й екстрадувати.Під час паспортного контролю польські прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку інтерполу. З’ясувалося, що 50-річного чоловіка багато років розшукують на терені 190 країн. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.Чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.