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У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На вулиці Наливайка у Луцьку трапилася пожежа у житловому будинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Загорілося горище будинку сьогодні, 30 червня. З їх слів, господарів будинку на момент загоряння вдома не було.

Наразі триває ліквідація пожежі. На місці події працюють рятувальники.

ОНОВЛЕНО

Станом на 11:50 пожежу загасили повністю.

У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: Луцьк, пожежа
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