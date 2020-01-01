У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:45
На вулиці Наливайка у Луцьку трапилася пожежа у житловому будинку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Загорілося горище будинку сьогодні, 30 червня. З їх слів, господарів будинку на момент загоряння вдома не було.
Наразі триває ліквідація пожежі. На місці події працюють рятувальники.
ОНОВЛЕНО
Станом на 11:50 пожежу загасили повністю.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Загорілося горище будинку сьогодні, 30 червня. З їх слів, господарів будинку на момент загоряння вдома не було.
Наразі триває ліквідація пожежі. На місці події працюють рятувальники.
ОНОВЛЕНО
Станом на 11:50 пожежу загасили повністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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