У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Загорілося горище будинку сьогодні, 30 червня. З їх слів, господарів будинку на момент загоряння вдома не було.



Наразі триває ліквідація пожежі. На місці події працюють рятувальники.



ОНОВЛЕНО



Станом на 11:50 пожежу загасили повністю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Наливайка у Луцьку трапилася пожежа у житловому будинку.Про цеповідомили очевидці події.Загорілося горище будинку сьогодні, 30 червня. З їх слів, господарів будинку на момент загоряння вдома не було.Наразі триває ліквідація пожежі. На місці події працюють рятувальники.ОНОВЛЕНОСтаном на 11:50 пожежу загасили повністю.

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