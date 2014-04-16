Померла легендарна зв'язкова УПА з Волині

Відійшла у вічність легендарна зв‘язкова УПА на ВолиніПро це повідомляє горохівська "Свобода" у facebook.Сьогодні, 30 червня 2020 року, на 95-му році життя відійшла у вічність ветеран УПА, член ОУН, легендарна зв‘язкова УПА, багаторічна ув‘язнена в сталінських таборах Тамара Криштальська.Тамара Криштальська (псевдо «Мотря») народилася 15 січня 1926 року в селі Милятин Іваничівського району на Волині. До лав ОУН вступила у 1942 році. Працювала в «Юнацтві» та «Жіночій сітці». Була засуджена до 15 років каторги і п’яти років позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала у Воркуті. У 1955 році переїхала до Кемеровської області на спецпоселення до батьків. Наступного року вийшла заміж за підпільника. У 1969 з сім'єю поселилася в Кривому Розі. У 86-му сина мобілізували - ліквідовував наслідки аварії на ЧАЕС. Згодом помер він онкозахворювання. Залишив дружину і доньку.У 2011 році перебралася Тамара Криштальська до Горохова, де мешкала донині. У 2015 році поховала чоловіка."Її приклад незламності духу, твердості, сили в боротьбі будуть надихати і супроводжувати нас - покоління національно свідомих українців і назавжди житиме в нашій пам‘яті!" - йдеться в повідомленні.висловлює щирі співчуття з приводу непоправної втрати.