Померла легендарна зв'язкова УПА з Волині
Сьогодні, 14:29
Відійшла у вічність легендарна зв‘язкова УПА на Волині Тамара Криштальська.
Про це повідомляє горохівська "Свобода" у facebook.
Сьогодні, 30 червня 2020 року, на 95-му році життя відійшла у вічність ветеран УПА, член ОУН, легендарна зв‘язкова УПА, багаторічна ув‘язнена в сталінських таборах Тамара Криштальська.
Тамара Криштальська (псевдо «Мотря») народилася 15 січня 1926 року в селі Милятин Іваничівського району на Волині. До лав ОУН вступила у 1942 році. Працювала в «Юнацтві» та «Жіночій сітці». Була засуджена до 15 років каторги і п’яти років позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала у Воркуті. У 1955 році переїхала до Кемеровської області на спецпоселення до батьків. Наступного року вийшла заміж за підпільника Василя Криштальського. У 1969 з сім'єю поселилася в Кривому Розі. У 86-му сина мобілізували - ліквідовував наслідки аварії на ЧАЕС. Згодом помер він онкозахворювання. Залишив дружину і доньку.
У 2011 році перебралася Тамара Криштальська до Горохова, де мешкала донині. У 2015 році поховала чоловіка.
"Її приклад незламності духу, твердості, сили в боротьбі будуть надихати і супроводжувати нас - покоління національно свідомих українців і назавжди житиме в нашій пам‘яті!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття з приводу непоправної втрати.
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Про це повідомляє горохівська "Свобода" у facebook.
Сьогодні, 30 червня 2020 року, на 95-му році життя відійшла у вічність ветеран УПА, член ОУН, легендарна зв‘язкова УПА, багаторічна ув‘язнена в сталінських таборах Тамара Криштальська.
Тамара Криштальська (псевдо «Мотря») народилася 15 січня 1926 року в селі Милятин Іваничівського району на Волині. До лав ОУН вступила у 1942 році. Працювала в «Юнацтві» та «Жіночій сітці». Була засуджена до 15 років каторги і п’яти років позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала у Воркуті. У 1955 році переїхала до Кемеровської області на спецпоселення до батьків. Наступного року вийшла заміж за підпільника Василя Криштальського. У 1969 з сім'єю поселилася в Кривому Розі. У 86-му сина мобілізували - ліквідовував наслідки аварії на ЧАЕС. Згодом помер він онкозахворювання. Залишив дружину і доньку.
У 2011 році перебралася Тамара Криштальська до Горохова, де мешкала донині. У 2015 році поховала чоловіка.
"Її приклад незламності духу, твердості, сили в боротьбі будуть надихати і супроводжувати нас - покоління національно свідомих українців і назавжди житиме в нашій пам‘яті!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття з приводу непоправної втрати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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