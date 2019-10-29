Волинського футболіста, який прийняв громадянство Польщі, зацькували фанати
Сьогодні, 08:10
Уродженця Волині, футболіста Тараса Романчука, який у 2018 році змінив громадянство і грає у польському клубі «Ягеллонія», образив фанат.
Інцидент стався 28 червня, після матчу «Ягеллонія» - «Лехія», який відбувався в рамках 33-го туру чемпіонату Польщі, - пише Трибуна.
Після матчу один з відвідувачів VIP-ложі стадіону «Муніципальний» в Білостоці, запрошений на матч неназваною компанією, крикнув колишньому українцю: «Ти - не поляк. Валі в Україні».
Футболіст після цього підійшов до ложі і спробував з'ясувати ситуацію, але замість цього отримав нову порцію образ.
Порушника уже впізнали, справу розслідують польські правоохоронці. Можливо, фанатів, які кричали образи на адресу волинянина було і більше.
Покарання агресивного вболівальника, швидше за все, ляже на плечі компанії, яка запросила його на матч. Його представники зустрінуться з представниками стадіону.
Це не перший подібний інцидент за участю Тараса Романчука. У лютому 2019 року, після матчу «Ягеллонії» з «Віслою» Плоцьк (1: 0), футболіст заявив, що його назвали «бандерівцем» під час зустрічі. Гравець «Висли» Домінік Фурман спочатку все заперечував, але потім обидва гравці виступили зі спільною заявою.
Після цього інциденту Тарас Романчук зробив скандальну заяву - сказав, що його сім’я була замучена Бандерою.
Романчук народився в Ковелі Волинської області. Грав за молодіжні команди «Ковель» та BRW-ВІК. У Польщі грає з 2013 року: спочатку за «Леґьоново», з 2014-го - за «Ягеллонію». У березні 2018 року його отримав польське громадянство і дебютував в її складі в матчі проти Південної Кореї. Це поки його єдиний матч за збірну Польщі.
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Інцидент стався 28 червня, після матчу «Ягеллонія» - «Лехія», який відбувався в рамках 33-го туру чемпіонату Польщі, - пише Трибуна.
Після матчу один з відвідувачів VIP-ложі стадіону «Муніципальний» в Білостоці, запрошений на матч неназваною компанією, крикнув колишньому українцю: «Ти - не поляк. Валі в Україні».
Футболіст після цього підійшов до ложі і спробував з'ясувати ситуацію, але замість цього отримав нову порцію образ.
Порушника уже впізнали, справу розслідують польські правоохоронці. Можливо, фанатів, які кричали образи на адресу волинянина було і більше.
Покарання агресивного вболівальника, швидше за все, ляже на плечі компанії, яка запросила його на матч. Його представники зустрінуться з представниками стадіону.
Це не перший подібний інцидент за участю Тараса Романчука. У лютому 2019 року, після матчу «Ягеллонії» з «Віслою» Плоцьк (1: 0), футболіст заявив, що його назвали «бандерівцем» під час зустрічі. Гравець «Висли» Домінік Фурман спочатку все заперечував, але потім обидва гравці виступили зі спільною заявою.
Після цього інциденту Тарас Романчук зробив скандальну заяву - сказав, що його сім’я була замучена Бандерою.
Романчук народився в Ковелі Волинської області. Грав за молодіжні команди «Ковель» та BRW-ВІК. У Польщі грає з 2013 року: спочатку за «Леґьоново», з 2014-го - за «Ягеллонію». У березні 2018 року його отримав польське громадянство і дебютував в її складі в матчі проти Південної Кореї. Це поки його єдиний матч за збірну Польщі.
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