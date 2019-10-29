Волинського футболіста, який прийняв громадянство Польщі, зацькували фанати

Тараса Романчука, який у 2018 році змінив громадянство і грає у польському клубі «Ягеллонія», образив фанат.



Інцидент стався 28 червня, після матчу «Ягеллонія» - «Лехія», який відбувався в рамках 33-го туру чемпіонату Польщі, - пише



Після матчу один з відвідувачів VIP-ложі стадіону «Муніципальний» в Білостоці, запрошений на матч неназваною компанією, крикнув колишньому українцю: «Ти - не поляк. Валі в Україні».



Футболіст після цього підійшов до ложі і спробував з'ясувати ситуацію, але замість цього отримав нову порцію образ.



Порушника уже впізнали, справу розслідують польські правоохоронці. Можливо, фанатів, які кричали образи на адресу волинянина було і більше.



Покарання агресивного вболівальника, швидше за все, ляже на плечі компанії, яка запросила його на матч. Його представники зустрінуться з представниками стадіону.



Це не перший подібний інцидент за участю Тараса Романчука. У лютому 2019 року, після матчу «Ягеллонії» з «Віслою» Плоцьк (1: 0), футболіст



Після цього інциденту



Романчук народився в Ковелі Волинської області. Грав за молодіжні команди «Ковель» та BRW-ВІК. У Польщі грає з 2013 року: спочатку за «Леґьоново», з 2014-го - за «Ягеллонію». У березні 2018 року його отримав польське громадянство і дебютував в її складі в матчі проти Південної Кореї. Це поки його єдиний матч за збірну Польщі.

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