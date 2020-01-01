У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО

Ігоря Кучми поцупили велосипед на проспекті Молоді, 10.



Двоколісний вкрали просто зі студії «Krigo tatoo» сьогодні, 1 липня, близько 13:30.



Невідомий відчинив двері та поцупив велосипед жовтого кольору Connondale Trail 7.



Зловмисник був у зеленій сорочці та синіх штанях.



Ігор Кучма просить відгукнутися усіх, кому відома будь-яка інформація, зателефонувавши на номер 380 (95) 912 69 73 або 102.





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