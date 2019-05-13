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В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб

В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб
Жіночий монастир Святителя Василія Великого у своїй невеличкій пекарні крім просфор розпочав випікати хліб на заквасці.

«Про його смак та аромат тепло відгукуються молільники обителі та місцеві жителі, які із задоволенням його купують», – йдеться у повідомленні на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.

Хліб випікають в асортименті (цільнозерновий, житній, пшенично-житній) тричі на тиждень – у суботу, середу й неділю. Реалізують його в крамницях монастиря: «Аліфія» та безпосередньо в монастирі на другому поверсі біля домового храму Св. Катерини в ці ж дні.

Як розповіла намісниця ігуменя Анастасія (Заруденець), ідея випікати хліб виникла під час карантину. Монахині почали займатися випічкою, адже то було зручніше й дешевше в карантинних умовах.

Черниці також пригощали своїми виробами молільників, які допомагали монастирю. І ті не лише добре відгукувалися про виріб, а й запропонували випікати хліб для продажу.

Займається цією справою монахиня Параскева, яка вивчила тонкощі приготування хлібобулочних виробів.

Свято-Василівський жіночий монастир розміщений на території кафедрального Свято-Троїцького собору ПЦУ: м. Луцьк, просп. Волі, 2 (вхід – за собором).

В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб
В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб

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Теги: ПЦУ, Луцьк, церква, хліб, монастир
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