Луцький двір не ремонтували щонайменше 17 років. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
Жителі будинку, що за адресою вул. Ковельська, 9 скаржаться на погану дорогу в дворі.
Лучанка Олена Горбач проживає у цьому дворі 17 років і не пам’ятає, щоб тут щось ремонтували. Про це інформує 12 канал.
«Ми знаємо, що по місту відбуваються поточні ремонти доріг за кошти з міського бюджету, а у нас дуже пошкоджена дорога», - каже жінка.
Молоді мами, які також мешкають у цьому будинку нарікають на те, що не можуть проїхати з дитячими візочками.
Жителі додають, що погана дорога створює незручності і для водіїв, і для пішоходів. Перші вимушені частіше міняти підвіску, а другі – взуття.
Натомість, у міськраді розповіли, що ремонту найближчим часом чекати не варто.
«Стан цього двору незадовільний, але цього року він ремонтуватися не буде, у зв’язку з відсутністю належного фінансування», - пояснив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Деталі – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лучанка Олена Горбач проживає у цьому дворі 17 років і не пам’ятає, щоб тут щось ремонтували. Про це інформує 12 канал.
«Ми знаємо, що по місту відбуваються поточні ремонти доріг за кошти з міського бюджету, а у нас дуже пошкоджена дорога», - каже жінка.
Молоді мами, які також мешкають у цьому будинку нарікають на те, що не можуть проїхати з дитячими візочками.
Жителі додають, що погана дорога створює незручності і для водіїв, і для пішоходів. Перші вимушені частіше міняти підвіску, а другі – взуття.
Натомість, у міськраді розповіли, що ремонту найближчим часом чекати не варто.
«Стан цього двору незадовільний, але цього року він ремонтуватися не буде, у зв’язку з відсутністю належного фінансування», - пояснив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Деталі – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький двір не ремонтували щонайменше 17 років. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
У Луцьку чоловік побив знайому, за що й відповів у суді
Сьогодні, 07:28
Визначили офіційний гімн Нововолинська
Сьогодні, 05:26