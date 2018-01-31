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Луцький двір не ремонтували щонайменше 17 років. ВІДЕО

Луцький двір не ремонтували щонайменше 17 років. ВІДЕО
Жителі будинку, що за адресою вул. Ковельська, 9 скаржаться на погану дорогу в дворі.

Лучанка Олена Горбач проживає у цьому дворі 17 років і не пам’ятає, щоб тут щось ремонтували. Про це інформує 12 канал.

«Ми знаємо, що по місту відбуваються поточні ремонти доріг за кошти з міського бюджету, а у нас дуже пошкоджена дорога», - каже жінка.
Молоді мами, які також мешкають у цьому будинку нарікають на те, що не можуть проїхати з дитячими візочками.

Жителі додають, що погана дорога створює незручності і для водіїв, і для пішоходів. Перші вимушені частіше міняти підвіску, а другі – взуття.

Натомість, у міськраді розповіли, що ремонту найближчим часом чекати не варто.

«Стан цього двору незадовільний, але цього року він ремонтуватися не буде, у зв’язку з відсутністю належного фінансування», - пояснив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.

Деталі – в сюжеті.


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Теги: ремонт, двір, дорога
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