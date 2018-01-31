Луцький двір не ремонтували щонайменше 17 років. ВІДЕО





Лучанка Олена Горбач проживає у цьому дворі 17 років і не пам’ятає, щоб тут щось ремонтували. Про це інформує



«Ми знаємо, що по місту відбуваються поточні ремонти доріг за кошти з міського бюджету, а у нас дуже пошкоджена дорога», - каже жінка.

Молоді мами, які також мешкають у цьому будинку нарікають на те, що не можуть проїхати з дитячими візочками.



Жителі додають, що погана дорога створює незручності і для водіїв, і для пішоходів. Перші вимушені частіше міняти підвіску, а другі – взуття.



Натомість, у міськраді розповіли, що ремонту найближчим часом чекати не варто.



«Стан цього двору незадовільний, але цього року він ремонтуватися не буде, у зв’язку з відсутністю належного фінансування», - пояснив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.



Деталі – в сюжеті.





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