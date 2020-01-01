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Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО

Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО
Вчора, 30 червня, за ініціативи ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» відбулися збори мешканців Вишкова.

Мікрорайон знаходиться всього за 3 км від очисних споруд в селі Липляни та за 5 км від центру Луцька, проте велика частина мешканців мікрорайону і досі не можуть користуватись такими досягненнями цивілізації як централізована каналізація. Про це інформують на сторінці ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста».

"Людям доводиться обмежувати себе у споживанні води, адже вигрібна яма наповнюється досить швидко, а її відкачування коштує 1000 гривень.

Також, кілька днів поспіль представники муніципальної варти та працівники підприємства «Луцькспецкомунтранс» проводили обстеження зливових дощових каналізацій по вул. Вахтангова та інших вулицях мікрорайону Вишків на предмет врізки в них каналізаційних труб.

Після таких обстежень на жителів Вишкова склали протоколи і зобов‘язали усунути порушення. Внаслідок цього, ряд ЗМІ написали, що щоденні скиди нечистот власниками приватних домоволодінь є одним із джерел смороду в місті, яке і дошкуляє вишківцям", - йдеться в дописі.

Для вирішення та обговорення цієї проблеми зібралося більше 100 вишківців. Члени правління громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста» запрошували керівництво міста, представників КП «Луцькводоканал» та ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Втім, на відміну від комунальних підприємств, виконуючий обов'язки міського голови Луцька Григорій Пустовіт та його заступники проігнорували дане запрошення та на зустріч з лучанами не з'явилися.

Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО
Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО
Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО

За словами директора КП «Луцькводоканал», Віктора Гуменюка на сьогоднішній день альтернативи централізованому водовідведенню немає. Відповідно до норм законодавства та норм містобудування та архітектури населений пункт більше 2000 мешканців має мати централізоване водовідведення.

Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО
Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО

Виконуючий обов'язки "Луцькспецкомунтранс" Сергій Андрієвський в свою чергу попередив, що рейди продовжуватимуться, а щодо вирішення проблеми порадив звертатися до депутатів Луцької міської ради.

Учасники зборів склали та підписали лист-звернення жителів мікрорайону Вишків з вимогами провести центральну каналізацію по вулицях мікрорайону Вишків та припинити штрафувати вишківчан до проведення каналізації.
Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО

Його буде передано у секретаріат Луцької міської ради та в.о. міського голови Григорію Пустовіту.

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Теги: Вишків, каналізація, збори
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