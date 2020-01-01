Гіроборди та електросамокати: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху
01 липень, 23:39
Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо персонального легкого електротранспорту.
Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт №3023 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)”, - повідомила перша заступниця голови комітету та співавторка законопроєкту Юлія Клименко (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні (1 липня, — ред.) комітет підтримав мій законопроект №3023 щодо персонального легкого електротранспорту. Ми пропонуємо запровадити нову категорію учасників дорожнього руху, а це — користувачі персонального легкого електротранспорту, визначити їхні права та обов’язки”, — зазанчила Клименко.
Водночас депутат уточнила, що власники персонального електротранспору мають подбати, щоб їх пересувний засіб був обладнаний світлоповертачами, за можливості і звуковим сигналом.
“Заборонено керувати транспортом у стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотиків. Під час руху не можна тримати в руці телефон. За недостатньої видимості або в темну пору треба мати світлоповертальні елементи”, — зауважила політик.
За її словами, законопроєкт дає можливість створити безпечні умови пересування для всіх учасників дорожнього руху.
“Сподіваюся, він знайде необхідну підтримку голосів в сесійній залі”, — додала Клименко.
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Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт №3023 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)”, - повідомила перша заступниця голови комітету та співавторка законопроєкту Юлія Клименко (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні (1 липня, — ред.) комітет підтримав мій законопроект №3023 щодо персонального легкого електротранспорту. Ми пропонуємо запровадити нову категорію учасників дорожнього руху, а це — користувачі персонального легкого електротранспорту, визначити їхні права та обов’язки”, — зазанчила Клименко.
Водночас депутат уточнила, що власники персонального електротранспору мають подбати, щоб їх пересувний засіб був обладнаний світлоповертачами, за можливості і звуковим сигналом.
“Заборонено керувати транспортом у стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотиків. Під час руху не можна тримати в руці телефон. За недостатньої видимості або в темну пору треба мати світлоповертальні елементи”, — зауважила політик.
За її словами, законопроєкт дає можливість створити безпечні умови пересування для всіх учасників дорожнього руху.
“Сподіваюся, він знайде необхідну підтримку голосів в сесійній залі”, — додала Клименко.
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Коментарі 2
Точно все заради безпеки ага... А може для того, щоб здерти гроші за права нової категорії?
((модератор не публікуй цей і мій попередній коммент, уточнив на інших сайтах більш детальну інфу і все стало ясно))
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