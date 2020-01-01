вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гіроборди та електросамокати: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху

Гіроборди та електросамокати: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху
Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо персонального легкого електротранспорту.

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт №3023 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)”, - повідомила перша заступниця голови комітету та співавторка законопроєкту Юлія Клименко (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні (1 липня, — ред.) комітет підтримав мій законопроект №3023 щодо персонального легкого електротранспорту. Ми пропонуємо запровадити нову категорію учасників дорожнього руху, а це — користувачі персонального легкого електротранспорту, визначити їхні права та обов’язки”, — зазанчила Клименко.

Водночас депутат уточнила, що власники персонального електротранспору мають подбати, щоб їх пересувний засіб був обладнаний світлоповертачами, за можливості і звуковим сигналом.

“Заборонено керувати транспортом у стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотиків. Під час руху не можна тримати в руці телефон. За недостатньої видимості або в темну пору треба мати світлоповертальні елементи”, — зауважила політик.

За її словами, законопроєкт дає можливість створити безпечні умови пересування для всіх учасників дорожнього руху.

“Сподіваюся, він знайде необхідну підтримку голосів в сесійній залі”, — додала Клименко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: електротранспорт, законопроект, дорожній рух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Точно все заради безпеки ага... А може для того, щоб здерти гроші за права нової категорії?
Відповісти
((модератор не публікуй цей і мій попередній коммент, уточнив на інших сайтах більш детальну інфу і все стало ясно))
Відповісти
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
Сьогодні, 00:47
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гіроборди та електросамокати: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху
01 липень, 23:39
Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО
01 липень, 22:53
Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
01 липень, 22:25
Схожі новини
Влада не збирається списувати борги за комуналку, – Тарас Шкітер про скандальний законопроєкт. ВІДЕО Влада не збирається списувати борги за комуналку, – Тарас Шкітер про скандальний законопроєкт. ВІДЕО
26 червень, 14:20
В Україні можуть підняти прожитковий мінімум В Україні можуть підняти прожитковий мінімум
31 травень, 06:18
У Луцьку хочуть розробити схему організації дорожнього руху У Луцьку хочуть розробити схему організації дорожнього руху
04 травень, 05:28
В Україні можуть спростити правила розмитнення «євроблях» В Україні можуть спростити правила розмитнення «євроблях»
28 квітень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
Сьогодні, 00:47
 0
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Гіроборди та електросамокати: в Україні може з’явитися нова категорія учасників дорожнього руху
01 липень, 23:39
 0
Лучани вимагають провести каналізацію до одного з мікрорайонів міста. ФОТО
01 липень, 22:53
 0
Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
01 липень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8