У Луцьку поділили землю під Старим ринком

Земельну ділянку на вулиці Глушець на понад 2 гектари, де нині розташована частина Центрального ринку, поділили.Про це йшлося у четвер, 2 липня, під час засідання сесії Луцькради.Начальник управління земельних ресурсів Луцької міської радирозповів, що земля перебуває у комунальній власності та нагадав, що оголосили конкурс на найкращу ідею облаштування території біля замку. Тож земельну ділянку площею 2,2125 га вирішили поділити на 4 частини:- земельна ділянка № 1 - площею 0,5040 га;- земельна ділянка № 2 - площею 0,1996 га;- земельна ділянка № 3 - площею 0,0449 га;- земельна ділянка № 4 - площею 1,4640 га, для обслуговування ринку «Центральний», згідно з додатком.«Йде до завершення багаторічна баталія, щоб впорядкувати територію колишнього ринку. Уже в другій половині липня ми будемо мати результати архітектурного конкурсу. Облспоживспілка маніпулює фактами і заявляє про єдиний майновий комплекс, який зареєструвала шляхом схем. Однак є постанова Верховного суду, якою підтвердили, що асфальт на території не є об’єктом нерухомості. А якщо облспоживспілка бажає, нехай його забирає», - сказав депутатГолова правління облспоживспілкизауважила, що вони мають погодити поділ ділянки, оскільки є землекористувачами. Облспоживспілка поки не заявляла про незгоду з цим рішенням, проте просила показати технічну документацію для вивчення, яку так і не надали.«Дайте нам можливість вивчити документи. Сьогодні я не можу сказати, на якій ділянці той асфальт, про який каже пан Поліщук, бо на схемі не видно», - стверджує вона. Марта Кандиба попросила зняти питання про поділ з розгляду.Представник підприємціввважає, що питання Центрального ринку – соціальне. Масове закриття ринків в місті призвело до безробіття. З його слів, ті базарувальники, які переїхали на Новий ринок, не мають прибутків. Тож він попросив не голосувати за поділ землі.Ігор Поліщук додав, що перенесення ринку дасть змогу облаштувати прогулянкові доріжки, сквери, фонтан, провести озеленення тощо. До того ж, це питання намагалися зрушити з «мертвої точки» ексмериНизка депутатів виступила за те, аби вести діалог з підприємцями та покращити інфраструктуру на Новому ринку.У підсумку, 28 обранців громади підтримали поділ землі під Старим ринком на 4 частини.