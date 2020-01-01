вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поділили землю під Старим ринком

У Луцьку поділили землю під Старим ринком
Земельну ділянку на вулиці Глушець на понад 2 гектари, де нині розташована частина Центрального ринку, поділили.

Про це йшлося у четвер, 2 липня, під час засідання сесії Луцькради.

Начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала розповів, що земля перебуває у комунальній власності та нагадав, що оголосили конкурс на найкращу ідею облаштування території біля замку. Тож земельну ділянку площею 2,2125 га вирішили поділити на 4 частини:
- земельна ділянка № 1 - площею 0,5040 га;
- земельна ділянка № 2 - площею 0,1996 га;
- земельна ділянка № 3 - площею 0,0449 га;
- земельна ділянка № 4 - площею 1,4640 га, для обслуговування ринку «Центральний», згідно з додатком.

«Йде до завершення багаторічна баталія, щоб впорядкувати територію колишнього ринку. Уже в другій половині липня ми будемо мати результати архітектурного конкурсу. Облспоживспілка маніпулює фактами і заявляє про єдиний майновий комплекс, який зареєструвала шляхом схем. Однак є постанова Верховного суду, якою підтвердили, що асфальт на території не є об’єктом нерухомості. А якщо облспоживспілка бажає, нехай його забирає», - сказав депутат Ігор Поліщук.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО

Голова правління облспоживспілки Марта Кандиба зауважила, що вони мають погодити поділ ділянки, оскільки є землекористувачами. Облспоживспілка поки не заявляла про незгоду з цим рішенням, проте просила показати технічну документацію для вивчення, яку так і не надали.

«Дайте нам можливість вивчити документи. Сьогодні я не можу сказати, на якій ділянці той асфальт, про який каже пан Поліщук, бо на схемі не видно», - стверджує вона. Марта Кандиба попросила зняти питання про поділ з розгляду.

Представник підприємців Петро Козіна вважає, що питання Центрального ринку – соціальне. Масове закриття ринків в місті призвело до безробіття. З його слів, ті базарувальники, які переїхали на Новий ринок, не мають прибутків. Тож він попросив не голосувати за поділ землі.

Ігор Поліщук додав, що перенесення ринку дасть змогу облаштувати прогулянкові доріжки, сквери, фонтан, провести озеленення тощо. До того ж, це питання намагалися зрушити з «мертвої точки» ексмери Богдан Шиба, Микола Романюк. Низка депутатів виступила за те, аби вести діалог з підприємцями та покращити інфраструктуру на Новому ринку.

У підсумку, 28 обранців громади підтримали поділ землі під Старим ринком на 4 частини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Старий ринок, поділ землі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку поділили землю під Старим ринком
Сьогодні, 11:23
Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку
Сьогодні, 11:06
Дмитро Монатік презентував дружині на річницю весілля подарунок, який замовив у луцької майстрині
Сьогодні, 10:55
Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 10:52
У Києві чоловік наївся в’яленої риби і через ботулізм опинився у реанімації
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
На звільненій від контейнерів частині Старого ринку хочуть влаштовувати автокінотеатр На звільненій від контейнерів частині Старого ринку хочуть влаштовувати автокінотеатр
26 червень, 10:06
На частині Старого ринку лишилося менше ста контейнерів: ситуація станом на 17 червня На частині Старого ринку лишилося менше ста контейнерів: ситуація станом на 17 червня
17 червень, 13:30
Через демонтаж Старого ринку перекрили рух вулицею Через демонтаж Старого ринку перекрили рух вулицею
17 червень, 09:57
Підприємці Старого ринку перекрили дорогу на Набережній Підприємці Старого ринку перекрили дорогу на Набережній
14 травень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку поділили землю під Старим ринком
Сьогодні, 11:23
 0
Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку
Сьогодні, 11:06
 0
Дмитро Монатік презентував дружині на річницю весілля подарунок, який замовив у луцької майстрині
Сьогодні, 10:55
 0
Підтвердження отримали через декілька днів після похорону: у Нововолинську помер чоловік з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 10:52
 0
У Києві чоловік наївся в’яленої риби і через ботулізм опинився у реанімації
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8