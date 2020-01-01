вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк – проти дистанційного навчання

Луцьк – проти дистанційного навчання
Луцька міська рада звернулася до Кабінету міністрів України щодо неефективності та недоцільності дистанційного навчання.

Про це йшлося у четвер, 2 липня, під час засідання сесії Луцькради.

Радник мера Ігор Поліщук відзначив, що дистанційне навчання було вимушеним в умовах карантину, але, на його думку, далі воно недоцільне.

«Це колосальна незручність для вчителів, батьків та дітей. Діти не соціалізуються, весь час проводять за комп’ютером, не всі мають технічну можливість, не всі предмети можуть навчатися дистанційно і не всі предмети добре засвоюються», - сказав депутат.

Депутат Алла Надточій запропонувала управлінню освіти розробити своє бачення подальшого навчального процесу в умовах карантину.

«Дистанційне навчання, як показала практика, це був вимушений крок. Але якщо ми знову будемо проводити новий навчальний рік в дистанційному режимі, ми обираємо шлях в нікуди. Ці діти будуть специфічним поколінням, які вчилися чому-небудь і як-небудь. Я прихильник того, що краще ніяк, ніж абияк», - вважає Олександр Кравченко.

Тому обранці громади просять Міністерство освіти і науки напрацювати оптимальний варіант вирішення питання, аби діти могли відвідувати школу, але безпечно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, дистанційне навчання, МОН, Кабмін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Критично високий рівень, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині
Сьогодні, 13:43
Кінотеатри на Волині поки не відкриватимуть
Сьогодні, 13:30
Луцьк – проти дистанційного навчання
Сьогодні, 13:20
У Луцьку змінилися правила дорожнього руху: коли штрафуватимуть за порушення
Сьогодні, 13:12
Мінкульт просять взятися за укріплення і розчищення валів довкола замку Любарта
Сьогодні, 13:08
Схожі новини
У Міносвіти повідомили, чи будуть переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання У Міносвіти повідомили, чи будуть переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання
23 червень, 21:18
Відновлення громадського транспорту: у Луцькраді чекають постанови Кабміну. ВІДЕО Відновлення громадського транспорту: у Луцькраді чекають постанови Кабміну. ВІДЕО
21 травень, 22:55
Волинські школярі та вчителі розповіли про міністерські онлайн-уроки. ВІДЕО Волинські школярі та вчителі розповіли про міністерські онлайн-уроки. ВІДЕО
09 квітень, 17:52
З 6 квітня уроки для школярів транслюватимуть через телевізор: коли і де дивитися З 6 квітня уроки для школярів транслюватимуть через телевізор: коли і де дивитися
31 березень, 19:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ОДА має намір ввести більш жорсткий карантин на Шацьких озерах
Сьогодні, 14:26
 0
У Рожищі на місці знищеного пожежею гуртожитку вже звели стіни
Сьогодні, 14:20
 0
У Ківерцях коронавірусом інфікувалися п’ятеро працівників школи
Сьогодні, 14:10
 0
У «ПортCity» встановили дезінфекційні тунелі. ФОТО*
Сьогодні, 14:05
 0
Критично високий рівень, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8