Луцьк – проти дистанційного навчання

Луцька міська рада звернулася до Кабінету міністрів України щодо неефективності та недоцільності дистанційного навчання.Про це йшлося у четвер, 2 липня, під час засідання сесії Луцькради.Радник меравідзначив, що дистанційне навчання було вимушеним в умовах карантину, але, на його думку, далі воно недоцільне.«Це колосальна незручність для вчителів, батьків та дітей. Діти не соціалізуються, весь час проводять за комп’ютером, не всі мають технічну можливість, не всі предмети можуть навчатися дистанційно і не всі предмети добре засвоюються», - сказав депутат.Депутатзапропонувала управлінню освіти розробити своє бачення подальшого навчального процесу в умовах карантину.«Дистанційне навчання, як показала практика, це був вимушений крок. Але якщо ми знову будемо проводити новий навчальний рік в дистанційному режимі, ми обираємо шлях в нікуди. Ці діти будуть специфічним поколінням, які вчилися чому-небудь і як-небудь. Я прихильник того, що краще ніяк, ніж абияк», - вважаєТому обранці громади просять Міністерство освіти і науки напрацювати оптимальний варіант вирішення питання, аби діти могли відвідувати школу, але безпечно.