«Є велика мета зробити об’єкт показовим»: міністр оглянув новий дитячий садок у селі Крупа. ФОТО

Міністр розвитку громад та територій Українизавітав на Волинь, аби оглянути хід будівництва сучасного дитячого садочка у селі Крупа Луцького району.Зустріч за участю народного депутата, генерального директора «Бетон Брук Сервіс», що зводить об’єкт,, представника підрядника, голови Підгайцівської ОТГ, голови ОДА, голови комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політикивідбулася у п’ятницю, 3 липня.За словами Олексія Чернишова, дитсадок втілюють у рамках Національного проєкту «Велике будівництво», ініційованого президентом. Розрахований заклад на 105 місць і відвідувати його зможуть не лише маленькі мешканці Крупи, а й сусідніх сіл, зокрема Підгайців, Струмівки, Лища.«До проєкту були певні зауваження, наприклад, стосовно даху, мощення, утеплення фундаменту, вентиляції. Підрядник їх або вже виправив, або ще в процесі. Ми хочемо зробити з цього дитсадка справжній висококласний об’єкт. Є велика мета, щоб він був показовим. Для цього є всі шанси», - наголосив міністр розвитку громад та територій.Андрій Разумовський пояснив, що проєкт, до якого з часом вносили лише певні зміни, розробляли ще 10 років тому. А за цей час змінювалися норми ДБН. Нині замовник будівництва погодився на коригування проєкту, тому фахівці «підженуть» його до нових стандартів та удосконалять згідно з вимогами часу.«Певні питання були розроблені відповідно до старих норм, але ми все підправимо. Взагалі цей проєкт – особливий. Це сучасний дитсадок і немаленький за розмірами – сама будівля має біля 2200 «квадратів». Усередині передбачили і кімнати відпочинку, і кімнати для навчання, для ігор, кухню, дитяче кафе тощо, тобто усе необхідне для виховання дітей. А фасад прикрасять їжачок, крокодил, ведмідь і навіть єдиноріг», - зауважив Сергій Стрихарчук.Представник підрядника Андрій Разумовський каже, що до відкриття дитячого садочка зроблять також озеленення території. По периметру хочуть висадити багато дерев, які створять «живий паркан» та додадуть місцю затишку.«Діти – наше майбутнє. А задля того, щоб воно було безхмарним, треба в першу чергу дбати про дітей. Так процвітатиме Україна», - відзначив він.На сьогодні об’єкт готовий практично на 80%, відзначив В’ячеслав Рубльов. До того ж, дитсадок чи не єдиний в області, який за останні роки зводять «з нуля».«Розпочинали будівництво ще торік. Але підрядник не міг продовжувати роботи певний час, адже уряд блокував кошти. Я безпосередньо звертався до Олексія Гончарука, щоб вирішити питання. Зима була теплою, тож спеціалісти змогли перекрити дах, розпочати внутрішні роботи. Приємно, що міністр розвитку громад та територій сьогодні завітав на Волинь і пообіцяв, що ніяких проблем ні з проєктом, ні з коштами не буде. Вірю в те, що до початку вересня ми відкриємо садок», - висловив сподівання нардеп.В’ячеслав Рубльов також зазначив, що проєктом не передбачили дитячі майданчики на території. До їх облаштування хочуть залучити небайдужих бізнесменів, благодійні фонди, аби діти могли комфортно та активно проводити час на свіжому повітрі.Голова громади Юрій Семенюк додав, що загальна вартість об’єкта – 32 мільйони. Нині ОТГ платить кошти за навчання дітей із сіл Луцьку, адже на території громади є лише переповнений дошкільний заклад у Підгайцях. Тож новий заклад вирішить проблему та позбавить батьків зайвих клопотів.Планують, що відчинить двері сучасний дошкільний навчальний заклад для маленьких вихованців уже 29 серпня.