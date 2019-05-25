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У Луцьку авто патрульних влетіло в електроопору: двох людей госпіталізували

У Луцьку авто патрульних влетіло в електроопору: двох людей госпіталізували
Приблизно о 5:30 6 липня на вулиці Володимирській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового авто патрульної поліції.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, на місці працювали декілька екіпажів поліції і рятувальники.

У пресслужбі патрульної поліції підтвердили інформацію про аварію.

Розповіли, що, за попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender при обставинах, які з’ясовуються, здійснив наїзд на електроопору, унаслідок ДТП водій транспортного засобу та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх шпиталізували до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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Теги: поліція, аварія, Луцьк
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Коментарі 2
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Покінчили з Пріусами,перейшли до Мітсубіші.Що слідуюче будуть закупляти цим "водітелям"невідомо чого?Лексуси.
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В п'ятницю,на такому оутлендері приблизно о 7 ранку,на тій же Володимирській,на шаленній швидкрсті,без спецсигналів влетіли в двір,гальмували аж колеса пищали,висадили колегу,і знову на шаленній швидкості вилетіли з двору,дорога проходить за пару метрів від під'їздів,а якби дитина вибігла.
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