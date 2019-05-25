У Луцьку авто патрульних влетіло в електроопору: двох людей госпіталізували





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, на місці працювали декілька екіпажів поліції і рятувальники.



У пресслужбі патрульної поліції підтвердили інформацію про аварію.



Розповіли, що, за попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender при обставинах, які з’ясовуються, здійснив наїзд на електроопору, унаслідок ДТП водій транспортного засобу та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх шпиталізували до лікарні.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно о 5:30 6 липня на вулиці Володимирській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового авто патрульної поліції.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, на місці працювали декілька екіпажів поліції і рятувальники.У пресслужбі патрульної поліції підтвердили інформацію про аварію.Розповіли, що, за попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender при обставинах, які з’ясовуються, здійснив наїзд на електроопору, унаслідок ДТП водій транспортного засобу та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх шпиталізували до лікарні.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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