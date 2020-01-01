Луцькі перевізники зможуть слідкувати за водіями і пасажирами онлайн

У Луцьку затвердили положення про систему відеоспостереження в громадському транспорті.Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. начальника управління транспорту та зв’язкурозповів, що положення розробили з метою поліпшення проведення контролю за оплатою проїзду, дотримання правил у громадському транспорті, зокрема маскового режиму, заповненості маршруток і тролейбусів. У положенні передбачили 12 розділів, серед яких – порядок надання доступу до відео, порядок обробки і захисту персональних даних, отримання інформації, відповідальність за порушення тощо.Директор департаменту економічної політикиповідомив, щодо надання доступу до відео онлайн звернулися ЛПЕ та низка приватних перевізників. До цих пір розпорядником відео були виконком та «Сіті кард», а перевізники могли згодом переглядати відео в разі потреби.«Водій на сьогодні може бачити, що відбувається в салоні, але він не є ефективним контролером, бо повинен слідкувати за дорогою», - відзначив Смаль.Надаватимуть дозвіл до відеонагляду за разовим письмовим зверненням перевізника.