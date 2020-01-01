У Луцьку на зупинках встановлять термінали для поповнення «сітікард»
Сьогодні, 11:17
У Луцьку погодили встановлення терміналів для поповнення електронних квитків на зупинках громадського транспорту.
Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Термінали для поповнення електронних квитків з’являться на трьох зупинках. Зокрема, на зупинці «40-ий квартал» (вулиця Конякіна, 14), «Площа Героїв Майдану» (проспект Соборності, 20), «Департамент соціальної політики» (проспект Волі, 4).
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Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Термінали для поповнення електронних квитків з’являться на трьох зупинках. Зокрема, на зупинці «40-ий квартал» (вулиця Конякіна, 14), «Площа Героїв Майдану» (проспект Соборності, 20), «Департамент соціальної політики» (проспект Волі, 4).
ЧИТАТИ ТАКОЖ:Кому у Луцьку можуть заблокувати електронний квиток для проїзду
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