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У Луцьку на зупинках встановлять термінали для поповнення «сітікард»

У Луцьку на зупинках встановлять термінали для поповнення «сітікард»
У Луцьку погодили встановлення терміналів для поповнення електронних квитків на зупинках громадського транспорту.

Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Термінали для поповнення електронних квитків з’являться на трьох зупинках. Зокрема, на зупинці «40-ий квартал» (вулиця Конякіна, 14), «Площа Героїв Майдану» (проспект Соборності, 20), «Департамент соціальної політики» (проспект Волі, 4).

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Теги: сітікард, термінали, е-квиток, Луцьк
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