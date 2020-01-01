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Волинянин вирощує понад 50 сортів винограду

Волинянин вирощує понад 50 сортів винограду
У садибі Ярослава Барея з Буциня Старовижівського району більше 50 сортів винограду, ним засаджено біля хати десять соток землі. Вирощуванням цієї культури чоловік займається з 1997 року, відколи оселився у власному будинку. Перше, що посадив біля нього – це виноград.

Пр це пише "Вісник".

Спочатку культивував старі сорти, та вони не могли подивувати високим урожаєм. Тому Ярослав Адамович почав купувати сучасні, однак нерідко продавці підсовували неякісний товар. Але невдачі не розчарували.

– Чотири роки набивав шишки у пошуках перевірених сортів, ще чотири – вивчав мистецтво догляду за цією культурою з Інтернету, адже я інженер-механік. І вже п’ять літ, як отримую хороші врожаї, – розповідає пан Ярослав. – Найбільше гроно, яке виростив, заважило 2350 грамів. Це сорт Віктор.

На думку виноградаря, нині цю культуру можна вважати поліською, хоч врожай і залежить від багатьох чинників: ґрунтів, кліматичних особливостей і догляду. Втім Ярослав Барей радить на Волині культивувати саме ранні та надранні сорти, бо пізні не встигають дозрівати. Серед них Аркадія, Добрянка, Пам’ять учителя, Ландиш. Його виноградом із задоволенням ласують односельці. Особливо багато охочих перед Спасом, коли плоди освячуються в церкві. А ще пан Ярослав виготовляє з винограду домашнє вино, тож на свята є чим почастувати гостей.

– У догляді за солодкою ягодою допомагають сини Олександр та Василь, – каже Ярослав Адамович, який планує додати до свого виноградника ще 10 нових сортів цієї культури, і ділиться деякими секретами у вирощуванні винограду.


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Теги: Старовижівський район, виноград
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