На об'їзній біля Луцька вночі загинула жінка
Сьогодні, 14:05
На об'їзній поблизу Луцька у дорожньо-транспортній пригоді загинула жінка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що лучанин, водій автомобіля Toyota Corolla, здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка перебувала на проїжджій частині.
Аварія сталася між другою та третьою годинами ночі 6 липня.
На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що лучанин, водій автомобіля Toyota Corolla, здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка перебувала на проїжджій частині.
Аварія сталася між другою та третьою годинами ночі 6 липня.
На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.
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