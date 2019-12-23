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На об'їзній біля Луцька вночі загинула жінка

На об'їзній біля Луцька вночі загинула жінка
На об'їзній поблизу Луцька у дорожньо-транспортній пригоді загинула жінка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що лучанин, водій автомобіля Toyota Corolla, здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка перебувала на проїжджій частині.

Аварія сталася між другою та третьою годинами ночі 6 липня.

На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.

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Теги: аварія, Луцьк, загибель
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