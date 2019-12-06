Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради





Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський заявив про намір брати участь у місцевих виборах разом зі своєю командою. Також Покровський публічно оголосив відкритий набір кандидатів у депутати Луцької міської ради, повідомляє



Про це він розповів у відео на YouTube-каналі Громадянського Руху «СВІДОМІ» у вівторок, 7 липня. Зауважимо, що до цього у Луцьку подібних ініціатив не було.







«Щоб не розчаруватися знову, треба самому йти у владу», – йдеться в описі до відео.



Тож команда Покровського має намір обрати десятку лучан, які стануть кандидатами в депутати Луцькради. У вересні-жовтні вони разом із Громадянським Рухом «СВІДОМІ» візьмуть участь у місцевих виборах.



«На цих місцях мають бути лучани, які люблять своє місто, знають його проблеми і готові їх вирішувати. І абсолютно неважливо, кого вони підтримують: Зеленського чи Порошенка, Вакарчука чи Тимошенко, правих чи лівих. Місцеве самоврядування – це не національна політика, тому треба брати відповідальність на себе, а не сподіватися на партійних босів із Києва», – наголошує Андрій Покровський.



Засновник Громадянського Руху запрошує в команду фахових людей, щоб разом йти на вибори до міської ради.



ЯК МОЖНА СТАТИ ДЕПУТАТОМ З КОМАНДОЮ ПОКРОВСЬКОГО?



Вам більше 18 років і Ви проживаєте на території Луцька чи майбутньої Луцької ОТГ, тоді:



1. Заповніть анкету учасника проєкту на сайті



2. Серед зареєстрованих учасників з 1 по 25 серпня відкрито оберуть 10 претендентів, що змагатимуться за депутатські мандати.



3. Переможці стануть кандидатами, і разом з командою Андрія Покровського у вересні-жовтні візьмуть участь у виборчій кампанії.



«Долучайтесь! Займіть своє місце в Луцькраді!» – закликає Андрій Покровський.



До слова, Громадянський Рух «СВІДОМІ» – це громадська організація, заснована бізнесменом та політиком Андрієм Покровським разом з однодумцями влітку 2017 року. Вона виникла в результаті розвитку та розширення соціальної програми «Ми свідомі». У 2019 році з’явилася однойменна політична партія – Громадянський Рух «СВІДОМІ».



Офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ»: просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK.

+ 38 099 215 50 75, +38 068 215 70 75.

www.свідомі.укр





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 жовтня 2020 року в Луцьку та на території майбутньої Луцької ОТГ відбудуться вибори до міської ради: оберуть міського голову та нових депутатів.Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»заявив про намір брати участь у місцевих виборах разом зі своєю командою. Також Покровський публічно оголосив відкритий набір кандидатів у депутати Луцької міської ради, повідомляє «Конкурент» Про це він розповів у відео на YouTube-каналі Громадянського Руху «СВІДОМІ» у вівторок, 7 липня. Зауважимо, що до цього у Луцьку подібних ініціатив не було.«Щоб не розчаруватися знову, треба самому йти у владу», – йдеться в описі до відео.Тож команда Покровського має намір обрати десятку лучан, які стануть кандидатами в депутати Луцькради. У вересні-жовтні вони разом із Громадянським Рухом «СВІДОМІ» візьмуть участь у місцевих виборах.«На цих місцях мають бути лучани, які люблять своє місто, знають його проблеми і готові їх вирішувати. І абсолютно неважливо, кого вони підтримують: Зеленського чи Порошенка, Вакарчука чи Тимошенко, правих чи лівих. Місцеве самоврядування – це не національна політика, тому треба брати відповідальність на себе, а не сподіватися на партійних босів із Києва», – наголошує Андрій Покровський.Засновник Громадянського Руху запрошує в команду фахових людей, щоб разом йти на вибори до міської ради.Вам більше 18 років і Ви проживаєте на території Луцька чи майбутньої Луцької ОТГ, тоді:1. Заповніть анкету учасника проєкту на сайті www.свідомі.укр або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» (просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK) до 25 липня включно.2. Серед зареєстрованих учасників з 1 по 25 серпня відкрито оберуть 10 претендентів, що змагатимуться за депутатські мандати.3. Переможці стануть кандидатами, і разом з командою Андрія Покровського у вересні-жовтні візьмуть участь у виборчій кампанії.«Долучайтесь! Займіть своє місце в Луцькраді!» – закликає Андрій Покровський.До слова, Громадянський Рух «СВІДОМІ» – це громадська організація, заснована бізнесменом та політиком Андрієм Покровським разом з однодумцями влітку 2017 року. Вона виникла в результаті розвитку та розширення соціальної програми «Ми свідомі». У 2019 році з’явилася однойменна політична партія – Громадянський Рух «СВІДОМІ».Офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ»: просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK.+ 38 099 215 50 75, +38 068 215 70 75.

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