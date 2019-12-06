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Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради

Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради
25 жовтня 2020 року в Луцьку та на території майбутньої Луцької ОТГ відбудуться вибори до міської ради: оберуть міського голову та нових депутатів.

Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський заявив про намір брати участь у місцевих виборах разом зі своєю командою. Також Покровський публічно оголосив відкритий набір кандидатів у депутати Луцької міської ради, повідомляє «Конкурент».

Про це він розповів у відео на YouTube-каналі Громадянського Руху «СВІДОМІ» у вівторок, 7 липня. Зауважимо, що до цього у Луцьку подібних ініціатив не було.



«Щоб не розчаруватися знову, треба самому йти у владу», – йдеться в описі до відео.

Тож команда Покровського має намір обрати десятку лучан, які стануть кандидатами в депутати Луцькради. У вересні-жовтні вони разом із Громадянським Рухом «СВІДОМІ» візьмуть участь у місцевих виборах.

«На цих місцях мають бути лучани, які люблять своє місто, знають його проблеми і готові їх вирішувати. І абсолютно неважливо, кого вони підтримують: Зеленського чи Порошенка, Вакарчука чи Тимошенко, правих чи лівих. Місцеве самоврядування – це не національна політика, тому треба брати відповідальність на себе, а не сподіватися на партійних босів із Києва», – наголошує Андрій Покровський.

Засновник Громадянського Руху запрошує в команду фахових людей, щоб разом йти на вибори до міської ради.

ЯК МОЖНА СТАТИ ДЕПУТАТОМ З КОМАНДОЮ ПОКРОВСЬКОГО?

Вам більше 18 років і Ви проживаєте на території Луцька чи майбутньої Луцької ОТГ, тоді:

1. Заповніть анкету учасника проєкту на сайті www.свідомі.укр або в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» (просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK) до 25 липня включно.

2. Серед зареєстрованих учасників з 1 по 25 серпня відкрито оберуть 10 претендентів, що змагатимуться за депутатські мандати.

3. Переможці стануть кандидатами, і разом з командою Андрія Покровського у вересні-жовтні візьмуть участь у виборчій кампанії.

«Долучайтесь! Займіть своє місце в Луцькраді!» – закликає Андрій Покровський.

До слова, Громадянський Рух «СВІДОМІ» – це громадська організація, заснована бізнесменом та політиком Андрієм Покровським разом з однодумцями влітку 2017 року. Вона виникла в результаті розвитку та розширення соціальної програми «Ми свідомі». У 2019 році з’явилася однойменна політична партія – Громадянський Рух «СВІДОМІ».

Офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ»: просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK.
+ 38 099 215 50 75, +38 068 215 70 75.
www.свідомі.укр

Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради

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Теги: Андрій Покровський, СВІДОМІ, вибори, Луцьк
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