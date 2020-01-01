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Важкохворий хлопець з Волині потребує термінового переливання крові

Важкохворий хлопець з Волині потребує термінового переливання крові
Усіх небайдужих просять допомогти хлопцю з Каменя-Каширського Денису Антонюку. У нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз і тепер він потребує термінового переливання крові.

На 8-ме і 10-те липня Денису потрібна чоловіча кров І групи, резус негативний.

Наразі хлопець перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49). З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Для інформації звертайтеся за номером: (098)-121-45-19 Ірина.

Наразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.

Допомогти можна за реквізитами: 5168 7574 0646 6948 Антонюк Ірина.

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Теги: допомога, переливання крові, Денис Антонюк
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