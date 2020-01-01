Важкохворий хлопець з Волині потребує термінового переливання крові
Сьогодні, 12:32
Усіх небайдужих просять допомогти хлопцю з Каменя-Каширського Денису Антонюку. У нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз і тепер він потребує термінового переливання крові.
На 8-ме і 10-те липня Денису потрібна чоловіча кров І групи, резус негативний.
Наразі хлопець перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49). З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Для інформації звертайтеся за номером: (098)-121-45-19 Ірина.
Наразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.
Допомогти можна за реквізитами: 5168 7574 0646 6948 Антонюк Ірина.
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На 8-ме і 10-те липня Денису потрібна чоловіча кров І групи, резус негативний.
Наразі хлопець перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49). З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Для інформації звертайтеся за номером: (098)-121-45-19 Ірина.
Наразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.
Допомогти можна за реквізитами: 5168 7574 0646 6948 Антонюк Ірина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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