Важкохворий хлопець з Волині потребує термінового переливання крові

Усіх небайдужих просять допомогти хлопцю з Каменя-Каширського Денису Антонюку. У нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз і тепер він потребує термінового переливання крові.На 8-ме і 10-те липня Денису потрібна чоловіча кров І групи, резус негативний.Наразі хлопець перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49). З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.Наразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.Допомогти можна за реквізитами: 5168 7574 0646 6948 Антонюк Ірина.