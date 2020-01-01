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У Луцьку пенсіонер відсудив аліменти в дітей, яких покинув 30 років тому

У Луцьку пенсіонер відсудив аліменти в дітей, яких покинув 30 років тому
У Луцьку пенсіонер через суд добився виплати аліментів з дітей, адже не міг себе утримувати.

Про справу та юридичні підстави такого рішення розповідає Волинський центр безплатної правової допомоги, передає Конкурент.

Часто трапляється ситуація, коли немічним людям немає кому допомогти і вони залишаються наодинці зі своїми проблемами та не можуть самостійно забезпечити свій достатній життєвий рівень. Доволі часто у таких людей є близькі родичі, зокрема, діти, які не піклуються про своїх батьків. Однак такий їхній обов’язок визначений Законом України. Так, стаття 51 Конституції України встановлює, що повнолітні діти зобов`язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Цю моральну норму спочатку зафіксували на конституційному рівні, а потім - у Сімейному кодексі України.

До Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр) звернувся клієнт Н. Він повідомив, що є пенсіонером та проживає у геріатричному пансіонаті і знаходиться на повному державному забезпеченні. Пансіонат відраховує 75 % від його пенсії на утримання, а 25 % залишає для особистих потреб. На час звернення його термін перебування в пансіонаті закінчувався, враховуючи його стан здоров’я, інвалідність І-Б групи, та розмір пенсії, що не перевищував 1500 грн, при вартості проживання у пансіонаті 7540 грн. Відтак, самостійно забезпечити себе, оплатити послуги з догляду клієнт не міг. Його двоє дітей не доглядали за ним та ніяк йому не допомагали, хоча є дієздатними особами працездатного віку. Чоловік хоч і покинув сім’ю ще у 1989 році, однак справно платив аліменти на дітей у розмірі 33 % від доходу до досягнення ними повноліття.

Фахівець Центру Денис Мазурок склав позовну заяву до суду про стягнення аліментів на утримання непрацездатного батька. Для представництва інтересів клієнта в суді Центром призначив адвоката Віталія Єлова.

Адвокат у суді просив задовольнити позовні вимоги та стягнути з дітей аліменти на утримання непрацездатного батька, посилаючись на норми СК України, зокрема, ч. 1, 3 ст. 172 Сімейного кодексу України, за якою повнолітні дочка, син зобов`язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу. Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов`язаних із наданням такого піклування, та ст. 202 Сімейного кодексу України, згідно з якою повнолітні дочка, син зобов`язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Хоча батько і не проживав тривалий час із дітьми, однак суд погодився з доводами юристів Центру, і встановив, що підстав для звільнення від обов`язку утримання дітьми батька та обов`язку брати участь у додаткових витратах, що виникають лише, якщо батько ухилявся від виконання своїх батьківських обов`язків, у цьому випадку не було. Адже спільне проживання з дітьми не є необхідною умовою виконання батьківського обов’язку.

Тож після п’яти судових засідань суд задовольнив позовні вимоги клієнта. Однак сума аліментів була стягнута частково та зменшена, виходячи з принципів розумності та справедливості, і доходу дітей клієнта, з 3770 грн, які просили, до 1250 грн з кожного з відповідачів. Попри те, і така сума, враховуючи ситуацію, є суттєвою допомогою чоловікові.

Коментар юриста

За яких підстав діти звільняються від обов’язку утримувати непрацездатних батьків?

Відповідно до ч. 2 ст. 204 Сімейного кодексу України дочка, син звільняються судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про визначення розміру аліментів на батьків.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 202 Сімейного кодексу України, якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.

Чи можна стягнути з неповнолітніх дітей кошти на утримання батьків?

Як не дивно, так. Але це можливо лише у виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, особами з інвалідністю, а дитина має достатній дохід (заробіток). Тоді суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов’язаних з лікуванням та доглядом за ними (ст. 206 Сімейного кодексу України).

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Теги: аліменти, пенсіонер
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Коментарі 2
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То так само Україна може подати в суд на Росію!
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То так само Україна може подати в суд на Росію!
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