Фонтани у Луцьку тепер можуть вмикати «на замовлення». ЦІНИ





Про це повідомила



Зауважимо, що «Луцькводоканал» обслуговує і п’яти фонтанів у місті.



Орієнтовна вартість послуги – від 200 грн до 667 грн за годину роботи одного фонтану.



«Свято стане яскравішим, а самопочуття поліпшиться при користуванні новою і доступною послугою. Соціально відповідальний бізнес може влаштувати свято для людей поруч із фонтанами, або ж кожен охочий відтепер має можливість створити святковий настрій собі і своїм близьким, порадувавши і здивувавши працюючим фонтаном», – запевняють у «Луцькводоканалі».



Замовити послугу можна за телефоном: +380 67 629 6480. Також замовити роботу фонтанів ви можете у сервісному центрі Evoda Lutsk за адресою пр. Соборності, 25.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тепер лучани можуть отримати всі переваги від роботи фонтанів не лише у вихідні. Адже кожен охочий може замовити послугу запуску фонтанів у будь-який зручний час із 10 до 22 години, звернувшись до підприємства «Луцькводоканал».Про це повідомила пресслужба компанії Зауважимо, що «Луцькводоканал» обслуговує і п’яти фонтанів у місті.Орієнтовна вартість послуги – від 200 грн до 667 грн за годину роботи одного фонтану.«Свято стане яскравішим, а самопочуття поліпшиться при користуванні новою і доступною послугою. Соціально відповідальний бізнес може влаштувати свято для людей поруч із фонтанами, або ж кожен охочий відтепер має можливість створити святковий настрій собі і своїм близьким, порадувавши і здивувавши працюючим фонтаном», – запевняють у «Луцькводоканалі».Замовити послугу можна за телефоном: +380 67 629 6480. Також замовити роботу фонтанів ви можете у сервісному центрі Evoda Lutsk за адресою пр. Соборності, 25.

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