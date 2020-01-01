У міжміському транспорті, що курсує Луцьком, порушують правила карантину

Деякі водії та пасажири міжміського громадського транспорту ігнорують вимоги перевезень в умовах карантину.Про це йдеться на сайті мерії Луцька.Контролюючі органи щоденно проводять перевірки тролейбусів та автобусів на дотримання правил карантину. І якщо у міському транспорті ситуація здебільшого контрольована, то у міжміських автобусах, які курсують територією Луцька, найчастіше мають місце грубі порушення вимог карантину, як з боку пасажирів, так і з боку водіїв."На міжміські перевезення, що пролягають через Луцьк, необхідно звернути найбільшу увагу, адже неодноразово у соцмережах з’являються повідомлення про те, що пасажири та водії приміських автобусів ігнорують використання масок. Окрім цього, найчастіше у таких автобусах значно перевищена дозволена кількість пасажирів. Це неприпустимо, адже наслідком такої безвідповідальної поведінки може стати черговий спалах захворюваності на коронавірус у Луцьку”, - наголосив в.о. мерапід час засідання комісії ТЕБ та НС.Як зазначив начальник управління охорони здоров’я, у Луцьку станом на 7 липня зафіксували 569 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 13 - летальних. За минулу добу додалося 5 нових випадків.