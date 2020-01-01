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У міжміському транспорті, що курсує Луцьком, порушують правила карантину

У міжміському транспорті, що курсує Луцьком, порушують правила карантину
Деякі водії та пасажири міжміського громадського транспорту ігнорують вимоги перевезень в умовах карантину.

Про це йдеться на сайті мерії Луцька.

Контролюючі органи щоденно проводять перевірки тролейбусів та автобусів на дотримання правил карантину. І якщо у міському транспорті ситуація здебільшого контрольована, то у міжміських автобусах, які курсують територією Луцька, найчастіше мають місце грубі порушення вимог карантину, як з боку пасажирів, так і з боку водіїв.

"На міжміські перевезення, що пролягають через Луцьк, необхідно звернути найбільшу увагу, адже неодноразово у соцмережах з’являються повідомлення про те, що пасажири та водії приміських автобусів ігнорують використання масок. Окрім цього, найчастіше у таких автобусах значно перевищена дозволена кількість пасажирів. Це неприпустимо, адже наслідком такої безвідповідальної поведінки може стати черговий спалах захворюваності на коронавірус у Луцьку”, - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт під час засідання комісії ТЕБ та НС.

Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін, у Луцьку станом на 7 липня зафіксували 569 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 13 - летальних. За минулу добу додалося 5 нових випадків.

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Теги: транспорт, карантин, порушення
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