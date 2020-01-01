У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію

У Луцьку провели в останню дорогу командира взводу управління патрульної поліції у Волинській області – 25-річного, який загинув внаслідок аварії.Попрощатися із померлим 8 липня у Будинок панахиди прийшли його рідні, друзі та знайомі.Заупокійна служба розпочалася о 12 годині.Віддати останню шану своєму колезі прийшла велика кількість поліцейських, серед яких – і керівництво управління патрульної поліції та Головного управління Національної поліції у Волинській області.Нагадаємо, вранці 6 липня під час патрулювання на вулиці Володимирській у Луцьку. Олександр Волошин, який був на пасажирському сидінні,, які, попри усі зусилля лікарів, виявилися несумісними з життям. У ніч на 7 липня, так і не прийшовши до тями.У Олександра Волошина залишилися дружина на півторарічна донька.