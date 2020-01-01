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У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію

У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку провели в останню дорогу командира взводу управління патрульної поліції у Волинській області – 25-річного Олександра Волошина, який загинув внаслідок аварії.

Попрощатися із померлим 8 липня у Будинок панахиди прийшли його рідні, друзі та знайомі.

Заупокійна служба розпочалася о 12 годині.

Віддати останню шану своєму колезі прийшла велика кількість поліцейських, серед яких – і керівництво управління патрульної поліції та Головного управління Національної поліції у Волинській області.

У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію


Нагадаємо, вранці 6 липня під час патрулювання на вулиці Володимирській у Луцьку службовий автомобіль патрульних врізався в електроопору. Олександр Волошин, який був на пасажирському сидінні, отримав травми, які, попри усі зусилля лікарів, виявилися несумісними з життям. У ніч на 7 липня патрульний, на жаль, помер, так і не прийшовши до тями.

У Олександра Волошина залишилися дружина на півторарічна донька.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію



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Теги: прощання, Олександр Волошин, Луцьк, патрульний, аварія, похорон, поліція
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