вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ

На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ
Дві релігійні громади Волині офіційно стали належати до Православної Церкви України.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка Про реєстрацію статуту релігійної громади та внесених змін до Статутів.

Йдеться про громади села Новий Двір Турійського району та села Липини Луцького району. Віруючі громадян і уповноважених представників релігійних громад звернулися до голови ОДА з проханням зареєструвати зміни до статутів релігійних громад у зв’язку зі зміною підлеглості.


Відтак, релігійна організація «Релігійна громада Апостола Андрія Первозваного Української православної церкви Київського патріархату с.Липини Луцького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Всіх святих Землі Української Православної Церкви України села Липини Луцького району Волинської області», а релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Української автокефальної православної церкви» с. Новий Двір Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Новий Двір Турійського району Волинської області»;


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, Новий Двір, Липини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін виділив мільярд гривень на підтримку сфери культури
Сьогодні, 06:21
На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 05:22
Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста
Сьогодні, 04:15
Кабмін призначив нового мовного омбудсмена
Сьогодні, 03:14
На Волині спіймали крадіїв дуба
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
08 липень, 15:00
В річці Стир освятять воду В річці Стир освятять воду
07 липень, 05:19
В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб В жіночому монастирі ПЦУ у Луцьку черниці продають власний свіжоспечений хліб
01 липень, 16:48
Митрополиту Михаїлу присвоїли звання «Почесний доктор» Митрополиту Михаїлу присвоїли звання «Почесний доктор»
26 червень, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін виділив мільярд гривень на підтримку сфери культури
Сьогодні, 06:21
 0
На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 05:22
 0
Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста
Сьогодні, 04:15
 0
Кабмін призначив нового мовного омбудсмена
Сьогодні, 03:14
 0
На Волині спіймали крадіїв дуба
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8