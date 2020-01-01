На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 05:22
Дві релігійні громади Волині офіційно стали належати до Православної Церкви України.
Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка Про реєстрацію статуту релігійної громади та внесених змін до Статутів.
Йдеться про громади села Новий Двір Турійського району та села Липини Луцького району. Віруючі громадян і уповноважених представників релігійних громад звернулися до голови ОДА з проханням зареєструвати зміни до статутів релігійних громад у зв’язку зі зміною підлеглості.
Відтак, релігійна організація «Релігійна громада Апостола Андрія Первозваного Української православної церкви Київського патріархату с.Липини Луцького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Всіх святих Землі Української Православної Церкви України села Липини Луцького району Волинської області», а релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Української автокефальної православної церкви» с. Новий Двір Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Новий Двір Турійського району Волинської області»;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка Про реєстрацію статуту релігійної громади та внесених змін до Статутів.
Йдеться про громади села Новий Двір Турійського району та села Липини Луцького району. Віруючі громадян і уповноважених представників релігійних громад звернулися до голови ОДА з проханням зареєструвати зміни до статутів релігійних громад у зв’язку зі зміною підлеглості.
Відтак, релігійна організація «Релігійна громада Апостола Андрія Первозваного Української православної церкви Київського патріархату с.Липини Луцького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Всіх святих Землі Української Православної Церкви України села Липини Луцького району Волинської області», а релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Української автокефальної православної церкви» с. Новий Двір Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Новий Двір Турійського району Волинської області»;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кабмін виділив мільярд гривень на підтримку сфери культури
Сьогодні, 06:21
На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 05:22
Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста
Сьогодні, 04:15
Кабмін призначив нового мовного омбудсмена
Сьогодні, 03:14
На Волині спіймали крадіїв дуба
Сьогодні, 02:17