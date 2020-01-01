На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ

Дві релігійні громади Волині офіційно стали належати до Православної Церкви України.Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДАПро реєстрацію статуту релігійної громади та внесених змін до Статутів.Йдеться про громади села Новий Двір Турійського району та села Липини Луцького району. Віруючі громадян і уповноважених представників релігійних громад звернулися до голови ОДА з проханням зареєструвати зміни до статутів релігійних громад у зв’язку зі зміною підлеглості.Відтак, релігійна організація «Релігійна громада Апостола Андрія Первозваного Української православної церкви Київського патріархату с.Липини Луцького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Всіх святих Землі Української Православної Церкви України села Липини Луцького району Волинської області», а релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Української автокефальної православної церкви» с. Новий Двір Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Новий Двір Турійського району Волинської області»;