«Прекрасно»: Зеленський похвалив будівництво доріг на Волині. ФОТО

Президент Україниіз робочим візитом перебуває на Волині.Глава держави приїхав в область 9 липня й спочатку проінспектував будівництво доріг.Зокрема, свій візит в область Зеленський почав з огляду автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), де тривають роботи на ділянці об’їзної дороги поблизу села Дачне Ківерцівського району.Наразі повністю відремонтували 8 кілометрів цієї дороги, ще на 13 км дороги ремонтні роботи тривають. Обсяг фінансування цих робіт – майже 292 мільйони гривень.Присутній на локації голова Державного агентства автомобільних доріг України, який, до слова, оглядав цю ділянку лише два тижні тому, повідомив Зеленському, що до кінця 2020 року роботи на об’їзній мають намір повністю завершити. За його словами, загалом план «Укравтодору» на Волині – будівництво цьогоріч 156 кілометрів доріг державного значення. Утім, обіцяють спробувати перевиконати цей план і збудувати приблизно 200 кілометрів таких автошляхів.Натомість голова волинської ОДАдодав, що мають намір збудувати також в області 91 кілометрів місцевих та 47 кілометрів комунальних доріг. Тобто загалом до кінця року на Волині має з’явитися понад три сотні новозбудованих автошляхів. Зеленський назвав такий показник хорошим.Погуляйко додав, що в області є професіонали, які займаються ремонтом та будівництвом доріг. Зокрема, він представив президенту начальника Служби автомобільних доріг у Волинській областіта заступника директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА«Все встигаєте, так? Молодці!», - звернувся президент до Посполітака. «Так. Вкінці липня дорога буде дороблена», - відповів посадовець. Зеленський на це зреагував коротко: «Прекрасно».Згодом Віктор Довгополюк додав, що частину доріг вдається будувати завдяки співпраці з ОТГ та залученню коштів громад.Окрім того, заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА розповів про ремонт дороги сполученням дороги Шацьк-Світязь-Залісся-Грабове.«Маємо вже полотно, тротуар, велодоріжку, зовнішнє освітлення.Плануємо цього року зробити ще 14 кілометрів і цього року завершити», - зауважив Довгополюк. «Пане президент, все встигаємо, все зробимо», – продовжив його Погуляйко.Зрештою, після нетривалої розмови про облаштування логістичного центру поблизу пункту пропуску «Ягодин» Зеленський резюмував зустріч на цій локації словами «З дорогами розібралися» і поїхав інспектувати будівництво дитсадка у селі Крупа.