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Судитимуть священника, який вбив знайомого у лісі в Шацькому районі

Судитимуть священника, який вбив знайомого у лісі в Шацькому районі
Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 49-річним мешканцем села Гаївка Шацького району умисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла» під час конфлікту задушив 52-річного знайомого.

Обвинуваченого у вбивстві, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.

Зазначимо, раніше повідомляли, що задушив чоловіка місцевий священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


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Теги: Шацький район, вбивство, суд, ліс
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