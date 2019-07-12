Судитимуть священника, який вбив знайомого у лісі в Шацькому районі
Сьогодні, 16:32
Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 49-річним мешканцем села Гаївка Шацького району умисне вбивство.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла» під час конфлікту задушив 52-річного знайомого.
Обвинуваченого у вбивстві, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.
Зазначимо, раніше повідомляли, що задушив чоловіка місцевий священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.
Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла» під час конфлікту задушив 52-річного знайомого.
Обвинуваченого у вбивстві, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.
Зазначимо, раніше повідомляли, що задушив чоловіка місцевий священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.
Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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