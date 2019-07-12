Судитимуть священника, який вбив знайомого у лісі в Шацькому районі





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо,



Обвинуваченого у вбивстві, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.



Зазначимо, раніше повідомляли, що задушив чоловіка місцевий священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.



Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 49-річним мешканцем села Гаївка Шацького району умисне вбивство.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, увечері 28 квітня 2020 року нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі «Гола Берла» під час конфлікту задушив 52-річного знайомого.Обвинуваченого у вбивстві, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.Зазначимо, ранішенастоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП)Довідково: санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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