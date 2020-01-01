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ЗНО з історії на Волині: скільки учасників не пустили на пункти тестування через підвищену температуру. ВІДЕО

ЗНО з історії на Волині: скільки учасників не пустили на пункти тестування через підвищену температуру. ВІДЕО
Одного учасника ЗНО не пустили на пункт тестування, бо зафіксували у нього підвищену температуру тіла.

Про це Суспільному розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.

Зі слів Алли Корнейко, в області ЗНО з історії здавали у 36 пунктах тестування.

"Скласти тест виявили бажання 9 тисяч учасників. Ми розраховуємо, що буде менше. Ми знаємо, що відмінено державну підсумкову атестацію у формі ЗНО", - каже завідувачка центру.

Кореспонденти побували в одному з пунктів тестування на Волині. У школі №25, що у Луцьку, готувалися протягом року. За день до іспиту дезінфікували приміщення.

На вході у приміщення для тестування, вдягнені у захисні костюми, медики вимірювали температуру. За громадським порядком біля пункту тестування стежили поліцейські.

Зі слів Алли Корнейко, учасник, якого не пустили на тестування через температуру, може перездати ЗНО під час додаткової сесії.



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Теги: ЗНО, історія України, Волинь
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