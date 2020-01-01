вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині через небезпечну інфекційну хворобу загинули олені

На Волині через небезпечну інфекційну хворобу загинули олені
У кінці червня на території лісомисливського господарства «Звірівське» та фермерського господарства «Урочище Корея» Ківерцівського району зареєстрували загибель оленів.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.

Інформують, що спеціалісти Ківерцівської районної державної лікарні ветеринарної медицини виїхали у вищевказані господарства, де в ДП ЛМГ «Звірівське» від оленя плямистого, а у ФГ «Урочище Корея» від оленя благородного відібрали патологічний матеріал та направили до Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для мікробіологічного дослідження та дослідження на чутливість до антибіотиків.

В обох випадках виявили збудник пастерельозу.

В господарствах вживають заходів щодо ліквідації цього захворювання. Запланували засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ківерцівській райдержадміністрації.

Довідково:

Пастерельоз (Pasteurellosis, геморагічна септицемія) — інфекційна хвороба багатьох видів свійських і диких тварин, а також птиці, що характеризується при гострому перебігу ознаками септицемії і геморагічного діатезу, при хронічному перебігу — гнійно-некротичною пневмонією, інколи й геморагічним ентеритом.


Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: олені, пастерельоз, загибель, Волинь, Звірівське
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку дали гроші на добудову приймального відділення міської лікарні
Сьогодні, 12:17
Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 10 липня
Сьогодні, 12:11
На Волині через небезпечну інфекційну хворобу загинули олені
Сьогодні, 12:08
Експерт: Єрмак в 2019 році міг підписати таємні угоди із РФ, але нічого не спромігся виконати
Сьогодні, 12:03
Волинянин на Тернопільщині викрав із будинку євро та долари
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
Планував весілля і мріяв вивчитися на офіцера: теплі спогади побратимів про загиблого на Сході Іллю Струка Планував весілля і мріяв вивчитися на офіцера: теплі спогади побратимів про загиблого на Сході Іллю Струка
19 червень, 12:23
Із загиблим на Донбасі 24-річним бійцем прощатимуться у Луцьку Із загиблим на Донбасі 24-річним бійцем прощатимуться у Луцьку
19 червень, 11:42
Повідомили, коли і де поховають загиблого на Сході волинянина Повідомили, коли і де поховають загиблого на Сході волинянина
18 червень, 17:17
«Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині «Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
18 червень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів
Сьогодні, 13:10
 0
Волинській облспоживспілці відмовили в оренді землі під Центральним ринком: що там буде
Сьогодні, 13:05
 0
Співак з Луцька MONATIK став найкращим виконавцем року
Сьогодні, 12:40
 0
Повідомили, як у Луцьку вирішують проблему доїзду до Нового ринку
Сьогодні, 12:36
 0
П'яний волинянин на мотоциклі пропонував хабар поліцейським
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8