На Волині через небезпечну інфекційну хворобу загинули олені
Сьогодні, 12:08
У кінці червня на території лісомисливського господарства «Звірівське» та фермерського господарства «Урочище Корея» Ківерцівського району зареєстрували загибель оленів.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.
Інформують, що спеціалісти Ківерцівської районної державної лікарні ветеринарної медицини виїхали у вищевказані господарства, де в ДП ЛМГ «Звірівське» від оленя плямистого, а у ФГ «Урочище Корея» від оленя благородного відібрали патологічний матеріал та направили до Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для мікробіологічного дослідження та дослідження на чутливість до антибіотиків.
В обох випадках виявили збудник пастерельозу.
В господарствах вживають заходів щодо ліквідації цього захворювання. Запланували засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ківерцівській райдержадміністрації.
Довідково:
Пастерельоз (Pasteurellosis, геморагічна септицемія) — інфекційна хвороба багатьох видів свійських і диких тварин, а також птиці, що характеризується при гострому перебігу ознаками септицемії і геморагічного діатезу, при хронічному перебігу — гнійно-некротичною пневмонією, інколи й геморагічним ентеритом.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.
Інформують, що спеціалісти Ківерцівської районної державної лікарні ветеринарної медицини виїхали у вищевказані господарства, де в ДП ЛМГ «Звірівське» від оленя плямистого, а у ФГ «Урочище Корея» від оленя благородного відібрали патологічний матеріал та направили до Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для мікробіологічного дослідження та дослідження на чутливість до антибіотиків.
В обох випадках виявили збудник пастерельозу.
В господарствах вживають заходів щодо ліквідації цього захворювання. Запланували засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ківерцівській райдержадміністрації.
Довідково:
Пастерельоз (Pasteurellosis, геморагічна септицемія) — інфекційна хвороба багатьох видів свійських і диких тварин, а також птиці, що характеризується при гострому перебігу ознаками септицемії і геморагічного діатезу, при хронічному перебігу — гнійно-некротичною пневмонією, інколи й геморагічним ентеритом.
Фото ілюстративне
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