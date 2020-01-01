На Волині через небезпечну інфекційну хворобу загинули олені

У кінці червня на території лісомисливського господарства «Звірівське» та фермерського господарства «Урочище Корея» Ківерцівського району зареєстрували загибель оленів.Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.Інформують, що спеціалісти Ківерцівської районної державної лікарні ветеринарної медицини виїхали у вищевказані господарства, де в ДП ЛМГ «Звірівське» від оленя плямистого, а у ФГ «Урочище Корея» від оленя благородного відібрали патологічний матеріал та направили до Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для мікробіологічного дослідження та дослідження на чутливість до антибіотиків.В обох випадках виявили збудник пастерельозу.В господарствах вживають заходів щодо ліквідації цього захворювання. Запланували засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ківерцівській райдержадміністрації.