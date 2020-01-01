Повідомили, як у Луцьку вирішують проблему доїзду до Нового ринку
Сьогодні, 12:36
Розповіли, як у Луцьку вирішують проблему із доїздом на територію Нового ринку, на що неодноразово нарікали мешканці міста.
Про це йшлося у п’ятницю, 10 липня, під час сесії Луцькради.
Заступник мера Григорій Недопад зауважив, що деякі міські маршрути вже їздять до Нового ринку – 9 та 11. Облаштують на місці і світлофорний об’єкт.
Окрім того, ОДА має намір пустити приміські маршрути повз Новий ринок, а деякі із них матимуть там кінцеві зупинки. Загалом йдеться про приблизно 17 маршрутів. Автобусні зупинки ж знаходитимуться безпосередньо біля ринку.
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«Це достатньо велика кількість автобусів і пасажирів, що туди доїжджатимуть», - наголосив заммера.
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Про це йшлося у п’ятницю, 10 липня, під час сесії Луцькради.
Заступник мера Григорій Недопад зауважив, що деякі міські маршрути вже їздять до Нового ринку – 9 та 11. Облаштують на місці і світлофорний об’єкт.
Окрім того, ОДА має намір пустити приміські маршрути повз Новий ринок, а деякі із них матимуть там кінцеві зупинки. Загалом йдеться про приблизно 17 маршрутів. Автобусні зупинки ж знаходитимуться безпосередньо біля ринку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Клієнтів тут не багато, – підприємці про ситуацію на Новому ринку. ФОТО
«Це достатньо велика кількість автобусів і пасажирів, що туди доїжджатимуть», - наголосив заммера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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