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Повідомили, як у Луцьку вирішують проблему доїзду до Нового ринку

Повідомили, як у Луцьку вирішують проблему доїзду до Нового ринку
Розповіли, як у Луцьку вирішують проблему із доїздом на територію Нового ринку, на що неодноразово нарікали мешканці міста.

Про це йшлося у п’ятницю, 10 липня, під час сесії Луцькради.

Заступник мера Григорій Недопад зауважив, що деякі міські маршрути вже їздять до Нового ринку – 9 та 11. Облаштують на місці і світлофорний об’єкт.

Окрім того, ОДА має намір пустити приміські маршрути повз Новий ринок, а деякі із них матимуть там кінцеві зупинки. Загалом йдеться про приблизно 17 маршрутів. Автобусні зупинки ж знаходитимуться безпосередньо біля ринку.

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«Це достатньо велика кількість автобусів і пасажирів, що туди доїжджатимуть», - наголосив заммера.

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Теги: Новий ринок, Луцьк, маршрути, доїзд
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