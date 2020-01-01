Повідомили, як у Луцьку вирішують проблему доїзду до Нового ринку

Розповіли, як у Луцьку вирішують проблему із доїздом на територію Нового ринку, на що неодноразово нарікали мешканці міста.Про це йшлося у п’ятницю, 10 липня, під час сесії Луцькради.Заступник меразауважив, що деякі міські маршрути вже їздять до Нового ринку – 9 та 11. Облаштують на місці і світлофорний об’єкт.Окрім того, ОДА має намір пустити приміські маршрути повз Новий ринок, а деякі із них матимуть там кінцеві зупинки. Загалом йдеться про приблизно 17 маршрутів. Автобусні зупинки ж знаходитимуться безпосередньо біля ринку.«Це достатньо велика кількість автобусів і пасажирів, що туди доїжджатимуть», - наголосив заммера.