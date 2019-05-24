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Масова загибель риби в Стиру: поліція відкрила кримінал та допитуватиме працівників «Луцькводоканалу»

Масова загибель риби в Стиру: поліція відкрила кримінал та допитуватиме працівників «Луцькводоканалу»
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через масову загибель риби у річці Стир поблизу Луцька.

Про це повідомляє ГалІнфо.

25 червня з’явилася інформація про факт загибелі риби на р. Стир на ділянці від с. Липляни Ківерцівського району до с. Княгининок Луцького району Волинської області. У соціальних мережах люди публікували фото і відео брудної водойми, поверхнею якої пливе дохла риба.

За словами начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександра Кралюка, пізніше стали відомі результати лабораторних досліджень. Виявилося, що причиною масової загибелі риби є наявність великої кількості сірого слизу в зябрах та перевищення кількості аміаку. Тобто риба загинула не від хвороб, а від брудної води.

Усі матеріали щодо екологічного лиха екологи передали правоохоронцям.

Тимчасовий виконувач обов’язків завідувача сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що поліція Волині отримала матеріали від Державної екологічної інспекції. Слідче управління ГУНП у Волинській області за вказаним фактом відомості внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони вод).

"На думку Держекоінспекції, рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища , що спричинило загибель риби на річці Стир, завдано збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. Уже з понеділка ми викликатимемо працівників ʺЛуцькводоканалуʺ та інших можливо причетних осіб для допитів і встановлення всіх обставин справиʺ, - розповіла Ольга Бузулук.

Винуватцям екологічного лиха загрожує до 5 років обмеження або навіть позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, Стир, кримінал
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