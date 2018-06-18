На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
Сьогодні, 19:29
Надвечір суботи, 11 липня, на Волині зіпсувалась погода. Почалась гроза зі шквальними поривами вітру, а в окремих районах навіть випав великий град.
Про погіршення погодних умов попереджали і в УкрГідрометцентрі.
В соцмережах люди викладають відео та фотографії негоди.
Так злило у Луцьку.
Випав град і в селі Забороль Луцького району.
У селі Баківці Луцького району дерева попадали на дорогу. Утворився затор. Водії ліквідували перешкоду на дорозі самостійно, - розповіла Суспільному одна з очевидиць події.
Орієнтовно о 18-й годині в Іваничівському районі випав град. Користувачі соцмереж зазначають, що опади зіпсували городину. В одному з обійсть град зіпсував покрівлю та вікна.
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Про погіршення погодних умов попереджали і в УкрГідрометцентрі.
В соцмережах люди викладають відео та фотографії негоди.
Так злило у Луцьку.
Випав град і в селі Забороль Луцького району.
У селі Баківці Луцького району дерева попадали на дорогу. Утворився затор. Водії ліквідували перешкоду на дорозі самостійно, - розповіла Суспільному одна з очевидиць події.
Орієнтовно о 18-й годині в Іваничівському районі випав град. Користувачі соцмереж зазначають, що опади зіпсували городину. В одному з обійсть град зіпсував покрівлю та вікна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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