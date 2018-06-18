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На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО

На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
Надвечір суботи, 11 липня, на Волині зіпсувалась погода. Почалась гроза зі шквальними поривами вітру, а в окремих районах навіть випав великий град.

Про погіршення погодних умов попереджали і в УкрГідрометцентрі.

В соцмережах люди викладають відео та фотографії негоди.

Так злило у Луцьку.


Випав град і в селі Забороль Луцького району.



Анна Присяжна (Луцьк)
Анна Присяжна (Луцьк)
Оля Лахай (Локачинський район)
Оля Лахай (Локачинський район)
Zanna Thetverikova (Луцьк)
Zanna Thetverikova (Луцьк)
Olenka Zubko (Локачинський район)
Olenka Zubko (Локачинський район)
На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
Olenka Zubko (Локачинський район)
Olenka Zubko (Локачинський район)
На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО


У селі Баківці Луцького району дерева попадали на дорогу. Утворився затор. Водії ліквідували перешкоду на дорозі самостійно, - розповіла Суспільному одна з очевидиць події.

На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО

Орієнтовно о 18-й годині в Іваничівському районі випав град. Користувачі соцмереж зазначають, що опади зіпсували городину. В одному з обійсть град зіпсував покрівлю та вікна.


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Теги: град, негода, злива
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