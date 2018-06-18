На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО





Про погіршення погодних умов



В соцмережах люди викладають відео та фотографії негоди.



Так злило у Луцьку.





Випав град і в селі Забороль Луцького району.







Анна Присяжна (Луцьк) Оля Лахай (Локачинський район) Zanna Thetverikova (Луцьк) Olenka Zubko (Локачинський район) Olenka Zubko (Локачинський район)



У селі Баківці Луцького району дерева попадали на дорогу. Утворився затор. Водії ліквідували перешкоду на дорозі самостійно, - розповіла





Орієнтовно о 18-й годині в Іваничівському районі випав град. Користувачі соцмереж зазначають, що опади зіпсували городину. В одному з обійсть град зіпсував покрівлю та вікна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір суботи, 11 липня, на Волині зіпсувалась погода. Почалась гроза зі шквальними поривами вітру, а в окремих районах навіть випав великий град.Про погіршення погодних умов попереджали і в УкрГідрометцентрі В соцмережах люди викладають відео та фотографії негоди.Так злило у Луцьку.Випав град і в селі Забороль Луцького району.У селі Баківці Луцького району дерева попадали на дорогу. Утворився затор. Водії ліквідували перешкоду на дорозі самостійно, - розповіла Суспільному одна з очевидиць події.Орієнтовно о 18-й годині в Іваничівському районі випав град. Користувачі соцмереж зазначають, що опади зіпсували городину. В одному з обійсть град зіпсував покрівлю та вікна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію