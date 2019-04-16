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У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулись одразу три автівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталась на світлофорі поблизу зупинки "Електротермометрія" ввечері суботи, 11 липня. Зіткнулись Audi, Nissan та Opel.

На місці автопригоди працюють патрульні.

Інформації про постраждалИх наразі немає.

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Ковельська, поліція
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