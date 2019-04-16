У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:05
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулись одразу три автівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась на світлофорі поблизу зупинки "Електротермометрія" ввечері суботи, 11 липня. Зіткнулись Audi, Nissan та Opel.
На місці автопригоди працюють патрульні.
Інформації про постраждалИх наразі немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась на світлофорі поблизу зупинки "Електротермометрія" ввечері суботи, 11 липня. Зіткнулись Audi, Nissan та Opel.
На місці автопригоди працюють патрульні.
Інформації про постраждалИх наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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