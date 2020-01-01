Зґвалтував рідну тітку і по-звірячому вбив її у неї ж вдома: на Волині судили 17-річного хлопця





Кримінальну



Інформація про трагедію, що трапилася у маленькому селищі на Волині у 2019-му році,



У залі суду обвинувачений спростовував свою причетність до вбивства і розповів власну історію про події того дня. Мовляв, 3 лютого, він дійсно навідувався до неї, однак не о 14 годині, коли констатували смерть, а раніше – о 2 – 3 ночі. Вони разом вживали алкоголь і зайнялися сексом, після чого юнак пішов додому. Наголошував на тому, що статевий акт був добровільним. Зазначається, що на момент смерті в крові жінки був критичний рівень алкоголю – 3,91 проміле, який експерти характеризують, як алкогольну інтоксикацію.



«Вдома надягнув на палець мамину обручку, яку не зміг самостійно зняти. Намагався зняти шляхом розрізання її маленькою сокирою, проте розрізав четвертий палець на лівій руці, в зв`язку з чим викликав швидку і був доставлений до районної лікарні, де рану на пальці зашили», – йдеться у матеріалах справи.



«Підлатаний» коханець повернувся у село і, йдучи дорогою до центру, зустрів знайомого, який на той час вже був п'яний. Запропонував і йому перехилити чарку, тож хлопці пішли у найближчий магазин, купили алкоголь, цигарки, солодку воду і попрямували на стадіон дитячого садочку.



В ході розпивання спиртних напоїв у обвинуваченого виник словесний конфлікт зі знайомим, виникла шарпанина і невдовзі вони розійшлися.



Замість того, щоб піти додому, 17-річний хлопець вирішив знову заглянути до своєї тітки. Зазначає, що це була приблизно обідня пора. Він стверджує, що двері до помешкання були відчиненими, тож зайшов у будинок і, ступивши лише на поріг кімнати залу, побачив, що його жінка лежить на підлозі, а з голови у неї стирчить встромлений штир від насоса.



Показання обвинуваченого суд оцінив критично і вирішив, що чоловік завідомо дає неправдиві показання, аби вкотре уникнути відповідальності.



Із його слів, відразу пішов додому і розповів про побачене матері, вона ж почала його звинувачувати у вбивстві: «Допився і таке зробив». Хлопця це вивело із себе, він розсердився на слова мами, розбив рукою скло в дверях і порозкидав по хаті речі.



У матеріалах справи йдеться, що в той день чоловік був одягнутий в коричневу куртку, сірі джинси і коричневі черевики, однак у залі суду переконував, що в день смерті тітки взуття на ньому було інше – чорні кросівки, які працівники поліції зняли під час його затримання. Згодом з’ясується, що і на одязі і на взутті хлопця виявили сліди крові вбитої, а в калюжі крові за метр від голови – слід тієї самої підошви коричневих черевик. Цей факт спростовує показання хлопця щодо того, що він не заходив у будинок вбитої, а лише при вході побачив тіло тітки на підлозі.



Коли жінку знайшли, то поруч із нею лежала пляшка, два стаканчики, кружка, яблуко, цукерки, на меблях, стінах, стелі – потьоки крові. На ліжку також лишилися сліди крові та інших речовин біологічного походження. На дивані знайшли камінь та ніж.



Виявилося, що із померлою 48-річною тіткою статеві стосунки юнак мав впродовж року до її смерті. У цей період, орієнтовно за пів року до трагічної лютневої події, хлопець також уникнув покарання за те, що брав жінку в заручники, вимагав викуп у поліції, заставляв її курити, цілувати йому руки і ноги, погрожуючи ножем.



Син вбитої, який сам мешкає в Луцьку, також повідомив суду, що неодноразово телефонував до обвинуваченого і просив не зачіпати його матір. Адже такі стосунки, постійний алкоголь були причинами тривалих сімейних конфліктів.



Односельчани, яких запросили на засідання, характеризували 17-річного хлопця вкрай негативно: міг побитися, погрожував, шантажував, були випадки грабунків та інше, однак вітчим та матір юнака відмовилися свідчити проти свого сина, до слова, неповнолітній вбивця також має старшого брата.



Один із очевидців жахливої картини – односельчанин юнака, розповів, що того дня обвинувачений сам зізнався у скоєному. Чоловік, дізнався про трагедію телефоном від його матері. Після цього свідок пішов до житлового будинку потерпілої і побачив труп, який лежав на підлозі біля ліжка, накритий покривалом, навколо було багато крові. Обвинуваченого там не було, на дворі у сльозах стояла лише його мама, говорячи, що син прийшов до хати і казав, що «забив» Надю. Вийшовши з будинку, свідок пішов додому. Поліція приїхала орієнтовно через пів години після цього. Свідок і 17-річний злочинець бачилися згодом і в ході розмови хлопець підтвердив, що саме він причетний до вбивства, не наводячи жодних подробиць. При цій розмові більше ніхто присутнім не був.



Сторона захисту під час судового засідання намагалася спростувати більшість доказів, роблячи акцент на незаконності дій правоохоронців у тих чи інших питаннях, зокрема апелюючи віком підозрюваного, незаконністю підписів і збору документів, однак суд таки прийняв рішення та інкримінував юнаку умисне вбивство. Більше того, за висновками експерта психіатра хлопець міг керувати ситуацією та повністю усвідомлює обставини, не зважаючи на те, що має певні розлади.



Колегія суддів прийшла до висновку, що виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства. Враховуючи усі факти і той момент, що юнак – неповнолітній його визнали винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 115 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7,5 років за вбивство. До цього терміну «доплюсували» також рік невідбутого покарання за попередні «гріхи» і призначила йому покарання сумарно у вигляді позбавлення волі на строком на 8 років та 6 місяців від моменту затримання. Окрім цього, юнаку доведеться оплатити понад 46 тисяч судових витрат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-річному мешканцю села Кортеліси Ратнівського району «дали» 8,5 років ув’язнення за звіряче вбивство рідної тітки, яке трапилося 3 лютого минулого року.Кримінальну справу розглядали у закритому судовому засіданні в смт. Шацьк 9 липня.Інформація про трагедію, що трапилася у маленькому селищі на Волині у 2019-му році, з’явилася на наступний день після кривавого вбивства і швидко набрала розголосу. Будучи п’яним, юнак зґвалтував мамину сестру і жорстоко з нею розправився, жінку знайшли мертвою із понівеченим обличчям і тілом на підлозі власної оселі.У залі суду обвинувачений спростовував свою причетність до вбивства і розповів власну історію про події того дня. Мовляв, 3 лютого, він дійсно навідувався до неї, однак не о 14 годині, коли констатували смерть, а раніше – о 2 – 3 ночі. Вони разом вживали алкоголь і зайнялися сексом, після чого юнак пішов додому. Наголошував на тому, що статевий акт був добровільним. Зазначається, що на момент смерті в крові жінки був критичний рівень алкоголю – 3,91 проміле, який експерти характеризують, як алкогольну інтоксикацію.«Вдома надягнув на палець мамину обручку, яку не зміг самостійно зняти. Намагався зняти шляхом розрізання її маленькою сокирою, проте розрізав четвертий палець на лівій руці, в зв`язку з чим викликав швидку і був доставлений до районної лікарні, де рану на пальці зашили», – йдеться у матеріалах справи.«Підлатаний» коханець повернувся у село і, йдучи дорогою до центру, зустрів знайомого, який на той час вже був п'яний. Запропонував і йому перехилити чарку, тож хлопці пішли у найближчий магазин, купили алкоголь, цигарки, солодку воду і попрямували на стадіон дитячого садочку.В ході розпивання спиртних напоїв у обвинуваченого виник словесний конфлікт зі знайомим, виникла шарпанина і невдовзі вони розійшлися.Замість того, щоб піти додому, 17-річний хлопець вирішив знову заглянути до своєї тітки. Зазначає, що це була приблизно обідня пора. Він стверджує, що двері до помешкання були відчиненими, тож зайшов у будинок і, ступивши лише на поріг кімнати залу, побачив, що його жінка лежить на підлозі, а з голови у неї стирчить встромлений штир від насоса.Показання обвинуваченого суд оцінив критично і вирішив, що чоловік завідомо дає неправдиві показання, аби вкотре уникнути відповідальності.Із його слів, відразу пішов додому і розповів про побачене матері, вона ж почала його звинувачувати у вбивстві: «Допився і таке зробив». Хлопця це вивело із себе, він розсердився на слова мами, розбив рукою скло в дверях і порозкидав по хаті речі.У матеріалах справи йдеться, що в той день чоловік був одягнутий в коричневу куртку, сірі джинси і коричневі черевики, однак у залі суду переконував, що в день смерті тітки взуття на ньому було інше – чорні кросівки, які працівники поліції зняли під час його затримання. Згодом з’ясується, що і на одязі і на взутті хлопця виявили сліди крові вбитої, а в калюжі крові за метр від голови – слід тієї самої підошви коричневих черевик. Цей факт спростовує показання хлопця щодо того, що він не заходив у будинок вбитої, а лише при вході побачив тіло тітки на підлозі.Коли жінку знайшли, то поруч із нею лежала пляшка, два стаканчики, кружка, яблуко, цукерки, на меблях, стінах, стелі – потьоки крові. На ліжку також лишилися сліди крові та інших речовин біологічного походження. На дивані знайшли камінь та ніж.Виявилося, що із померлою 48-річною тіткою статеві стосунки юнак мав впродовж року до її смерті. У цей період, орієнтовно за пів року до трагічної лютневої події, хлопець також уникнув покарання за те, що брав жінку в заручники, вимагав викуп у поліції, заставляв її курити, цілувати йому руки і ноги, погрожуючи ножем.Син вбитої, який сам мешкає в Луцьку, також повідомив суду, що неодноразово телефонував до обвинуваченого і просив не зачіпати його матір. Адже такі стосунки, постійний алкоголь були причинами тривалих сімейних конфліктів.Односельчани, яких запросили на засідання, характеризували 17-річного хлопця вкрай негативно: міг побитися, погрожував, шантажував, були випадки грабунків та інше, однак вітчим та матір юнака відмовилися свідчити проти свого сина, до слова, неповнолітній вбивця також має старшого брата.Один із очевидців жахливої картини – односельчанин юнака, розповів, що того дня обвинувачений сам зізнався у скоєному. Чоловік, дізнався про трагедію телефоном від його матері. Після цього свідок пішов до житлового будинку потерпілої і побачив труп, який лежав на підлозі біля ліжка, накритий покривалом, навколо було багато крові. Обвинуваченого там не було, на дворі у сльозах стояла лише його мама, говорячи, що син прийшов до хати і казав, що «забив» Надю. Вийшовши з будинку, свідок пішов додому. Поліція приїхала орієнтовно через пів години після цього. Свідок і 17-річний злочинець бачилися згодом і в ході розмови хлопець підтвердив, що саме він причетний до вбивства, не наводячи жодних подробиць. При цій розмові більше ніхто присутнім не був.Сторона захисту під час судового засідання намагалася спростувати більшість доказів, роблячи акцент на незаконності дій правоохоронців у тих чи інших питаннях, зокрема апелюючи віком підозрюваного, незаконністю підписів і збору документів, однак суд таки прийняв рішення та інкримінував юнаку умисне вбивство. Більше того, за висновками експерта психіатра хлопець міг керувати ситуацією та повністю усвідомлює обставини, не зважаючи на те, що має певні розлади.Колегія суддів прийшла до висновку, що виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства. Враховуючи усі факти і той момент, що юнак – неповнолітній його визнали винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 115 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7,5 років за вбивство. До цього терміну «доплюсували» також рік невідбутого покарання за попередні «гріхи» і призначила йому покарання сумарно у вигляді позбавлення волі на строком на 8 років та 6 місяців від моменту затримання. Окрім цього, юнаку доведеться оплатити понад 46 тисяч судових витрат.

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