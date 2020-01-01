На Потебні у Луцьку чоловік вбив свою матір





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що син, якому 29 років завдав матері ударів кухонним ножем. Жінці було 56 років.



Винуватця трагедії затримали. Відомо, що він вже був судимий раніше.



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