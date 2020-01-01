На Потебні у Луцьку чоловік вбив свою матір
Сьогодні, 08:52
На вулиці Потебні у Луцьку сталася трагедія – лучанин вбив свою матір.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що син, якому 29 років завдав матері ударів кухонним ножем. Жінці було 56 років.
Винуватця трагедії затримали. Відомо, що він вже був судимий раніше.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що син, якому 29 років завдав матері ударів кухонним ножем. Жінці було 56 років.
Винуватця трагедії затримали. Відомо, що він вже був судимий раніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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