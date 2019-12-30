У селі Дерно викрали автомобіль: просять допомоги у пошуку





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив власник автомобіля.



Автомобіль 2012 року випуску зник приблизно о 3 годині ночі, а майже о 3:50, за наявною інформацією, він в'їхав у село Струмівка, що біля Луцька.



Усіх, хто бачив автомобіль або має інформацію про його місцезнаходження, просять повідомити за телефоном: 097 828 52 90 (Олександр).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району у ніч на 14 липня викрали автомобіль Renault блакитного кольору.Про цеповідомив власник автомобіля.Автомобіль 2012 року випуску зник приблизно о 3 годині ночі, а майже о 3:50, за наявною інформацією, він в'їхав у село Струмівка, що біля Луцька.Усіх, хто бачив автомобіль або має інформацію про його місцезнаходження, просять повідомити за телефоном: 097 828 52 90 (Олександр).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію