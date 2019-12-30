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У селі Дерно викрали автомобіль: просять допомоги у пошуку

У селі Дерно викрали автомобіль: просять допомоги у пошуку
У селі Дерно Ківерцівського району у ніч на 14 липня викрали автомобіль Renault блакитного кольору.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив власник автомобіля.

Автомобіль 2012 року випуску зник приблизно о 3 годині ночі, а майже о 3:50, за наявною інформацією, він в'їхав у село Струмівка, що біля Луцька.

Усіх, хто бачив автомобіль або має інформацію про його місцезнаходження, просять повідомити за телефоном: 097 828 52 90 (Олександр).


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Теги: Дерно, кражідка, машина
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