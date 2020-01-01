З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА





Зібралися у вівторок, 14 липня, під стінами Волинської обласної державної адміністрації.



Перевізники та водії прийшли з вимогою відновити регулярні пасажирські перевезення у міжобласних транспортних сполученнях. Стоять із плакатами на площі перед Волинською ОДА, обабіч дороги – припаркували автобуси.







Люди скаржаться на те, що автопарк стоїть, працівники лишилися без роботи, адже міжобласне транспортне сполучення фактично паралізоване.



Зазначимо, що за попередніми планами кабміну, повне відновлення роботи наземного транспорту відносять до четвертого етапу виходу з карантину, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових непов'язаних між собою випадків захворювання щоденно менше, ніж 5 на область.



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Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області – досі не стабільна, однак динаміка до зниження кількості ураження COVID-19 – позитивна.



За останню добу на Волині



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