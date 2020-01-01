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З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА

З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА
У Луцьку перевізники та водії автобусів для міжобласних перевезень влаштували мирний мітинг.

Зібралися у вівторок, 14 липня, під стінами Волинської обласної державної адміністрації.

Перевізники та водії прийшли з вимогою відновити регулярні пасажирські перевезення у міжобласних транспортних сполученнях. Стоять із плакатами на площі перед Волинською ОДА, обабіч дороги – припаркували автобуси.

З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА


Люди скаржаться на те, що автопарк стоїть, працівники лишилися без роботи, адже міжобласне транспортне сполучення фактично паралізоване.

Зазначимо, що за попередніми планами кабміну, повне відновлення роботи наземного транспорту відносять до четвертого етапу виходу з карантину, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових непов'язаних між собою випадків захворювання щоденно менше, ніж 5 на область.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області – досі не стабільна, однак динаміка до зниження кількості ураження COVID-19 – позитивна.

За останню добу на Волині зареєстрували всього 9 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: Луцьк, мітинг, міжобласні перевезення, ОДА
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