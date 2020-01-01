На Волині розглянуть питання відновлення міжобласних перевезень





На місцевому рівні таке рішення прийматимуть на обласній комісії ТЕБ і НС, яка відбудеться завтра, 15 липня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила начальниця управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА Наталії Остапович.



Зокрема мова йтиме про відновлення транспортних сполучень у Камінь-Каширському, Ратнівському та Шацькому районах.



«У тих областях, де ситуація із захворюваністю на коронавірус буде кращою, міжобласні транспортні сполучення відновлюватимуть. Рішення буде прийматися колегіально під час комісії», – сказала Наталія Остапович.



Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, перевізники та водії автобусів для міжобласних перевезень



Посадовиця зазначила, що поспілкуватися із перевізниками вийшов голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко разом із заступником Анатолієм Костиком, які надали вичерпну інформацію щодо планів відновити міжобласні транспортні сполучення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вирішуватимуть питання щодо відновлення пасажирських перевезень на міжобласних транспортних сполученнях.На місцевому рівні таке рішення прийматимуть на обласній комісії ТЕБ і НС, яка відбудеться завтра, 15 липня. Про цеповідомила начальниця управління транспорту та зв’язку Волинської ОДАЗокрема мова йтиме про відновлення транспортних сполучень у Камінь-Каширському, Ратнівському та Шацькому районах.«У тих областях, де ситуація із захворюваністю на коронавірус буде кращою, міжобласні транспортні сполучення відновлюватимуть. Рішення буде прийматися колегіально під час комісії», – сказала Наталія Остапович.Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, перевізники та водії автобусів для міжобласних перевезень влаштували мирний мітинг під стінами Волинської ОДА. Посадовиця зазначила, що поспілкуватися із перевізниками вийшов голова Волинської обласної державної адміністраціїразом із заступником, які надали вичерпну інформацію щодо планів відновити міжобласні транспортні сполучення.

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