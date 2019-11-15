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У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО

У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту, який з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, трапилася аварія за участю мотоцикліста та маршрутного таксі №3.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Аварія сталася ввечері 14 липня.

За словами водія маршрутки, він піднімався з пасажирами по мосту, а мотоцикліст вилетів на зустрічну смугу.

Очевидці аварії кажуть, що хлопець лежав за десятки метрів від свого мотоциклу. Потерпілого госпіталізували у лікарню.

Через аварію рух ускладнений на цілій вулиці.

На місці пригоди працює патрульна поліція.

У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО



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Теги: Луцьк, аварія, мотоцикліст
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