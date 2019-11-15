У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Аварія сталася ввечері 14 липня.



За словами водія маршрутки, він піднімався з пасажирами по мосту, а мотоцикліст вилетів на зустрічну смугу.



Очевидці аварії кажуть, що хлопець лежав за десятки метрів від свого мотоциклу. Потерпілого госпіталізували у лікарню.



Через аварію рух ускладнений на цілій вулиці.



На місці пригоди працює патрульна поліція.









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