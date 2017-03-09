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Волинські енергетики пересядуть на електромобілі

Волинські енергетики пересядуть на електромобілі
ПрАТ «Волиньобленерго» придбало сучасні електромобілі для потреб оперативного персоналу.

На першому етапі реалізації проєкту їх можна буде побачити на дорогах Луцька, - про це йдеться у повідомленні на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".

"Вкрай важливою перевагою електромобілів є відсутність викидів СО2 в
атмосферу. Це стало однією з основних причин прийняття рішення компанією у придбанні таких автомобілів. Відсутність шкідливих викидів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу Волині. Завдяки основним перевагам електрокарів над автомобілями з двигунами внутрішнього згорання такі автомобілі екологічні, довговічні та прості в обслуговуванні", - йдеться у повідомленні енергетиків.

Також причиною переходу на електромобілі є і ціна електрики, яка значно менша, ніж інші види палива.

У «Волиньобленерго» запевняють, що зекономлені кошти скерують на реконструкцію електромереж.

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Теги: Волиньобленерго, Волинь
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Коментарі 1
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"Ціна електрики меньша"? А що з 1 серпня буде з ціною? Це за ті гроші Ахмєтов і понакупляв автівок! Грабують людей і жирують...
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