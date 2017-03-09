Волинські енергетики пересядуть на електромобілі
Сьогодні, 08:10
ПрАТ «Волиньобленерго» придбало сучасні електромобілі для потреб оперативного персоналу.
На першому етапі реалізації проєкту їх можна буде побачити на дорогах Луцька, - про це йдеться у повідомленні на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".
"Вкрай важливою перевагою електромобілів є відсутність викидів СО2 в
атмосферу. Це стало однією з основних причин прийняття рішення компанією у придбанні таких автомобілів. Відсутність шкідливих викидів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу Волині. Завдяки основним перевагам електрокарів над автомобілями з двигунами внутрішнього згорання такі автомобілі екологічні, довговічні та прості в обслуговуванні", - йдеться у повідомленні енергетиків.
Також причиною переходу на електромобілі є і ціна електрики, яка значно менша, ніж інші види палива.
У «Волиньобленерго» запевняють, що зекономлені кошти скерують на реконструкцію електромереж.
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На першому етапі реалізації проєкту їх можна буде побачити на дорогах Луцька, - про це йдеться у повідомленні на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго".
"Вкрай важливою перевагою електромобілів є відсутність викидів СО2 в
атмосферу. Це стало однією з основних причин прийняття рішення компанією у придбанні таких автомобілів. Відсутність шкідливих викидів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу Волині. Завдяки основним перевагам електрокарів над автомобілями з двигунами внутрішнього згорання такі автомобілі екологічні, довговічні та прості в обслуговуванні", - йдеться у повідомленні енергетиків.
Також причиною переходу на електромобілі є і ціна електрики, яка значно менша, ніж інші види палива.
У «Волиньобленерго» запевняють, що зекономлені кошти скерують на реконструкцію електромереж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"Ціна електрики меньша"? А що з 1 серпня буде з ціною? Це за ті гроші Ахмєтов і понакупляв автівок! Грабують людей і жирують...
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