Волинські енергетики пересядуть на електромобілі

ПрАТ «Волиньобленерго» придбало сучасні електромобілі для потреб оперативного персоналу.На першому етапі реалізації проєкту їх можна буде побачити на дорогах Луцька, - про це йдеться у повідомленні на сторінці ПрАТ "Волиньобленерго"."Вкрай важливою перевагою електромобілів є відсутність викидів СО2 ватмосферу. Це стало однією з основних причин прийняття рішення компанією у придбанні таких автомобілів. Відсутність шкідливих викидів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу Волині. Завдяки основним перевагам електрокарів над автомобілями з двигунами внутрішнього згорання такі автомобілі екологічні, довговічні та прості в обслуговуванні", - йдеться у повідомленні енергетиків.Також причиною переходу на електромобілі є і ціна електрики, яка значно менша, ніж інші види палива.У «Волиньобленерго» запевняють, що зекономлені кошти скерують на реконструкцію електромереж.