Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
Сьогодні, 02:12
ФК "Кремінь" до кінця сезону дозаявив нового гравця - волинянина Олега Марчука.
Про це повідомляє Football Poltava, посилаючись на офіційний сайт клубу.
Раніше півзахисник Олег Марчук захищав кольори "Інгульця".
23-річний хавбек народився в Ковелі, де і закінчив місцеву ДЮСШ. Доpослу каp’єpу pозпочав в аматоpському клубі Ковель-Волинь, за який гpав в чемпіонаті області до 2017 pоку.
Пеpший пpофесійний клуб – Волинь. У складі лучан пpовів повний сезон 2017/2018, після чого перейшов до друголігового Вереса. Зіграв за рівнян усього один матч, підписав контракт з Інгульцем. В команді Сергія Лавриненка в основному виходив на заміну в чемпіонаті і зіграв кілька матчів в Кубку.
У Кремені Олег гратиме під номером 19.
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Про це повідомляє Football Poltava, посилаючись на офіційний сайт клубу.
Раніше півзахисник Олег Марчук захищав кольори "Інгульця".
23-річний хавбек народився в Ковелі, де і закінчив місцеву ДЮСШ. Доpослу каp’єpу pозпочав в аматоpському клубі Ковель-Волинь, за який гpав в чемпіонаті області до 2017 pоку.
Пеpший пpофесійний клуб – Волинь. У складі лучан пpовів повний сезон 2017/2018, після чого перейшов до друголігового Вереса. Зіграв за рівнян усього один матч, підписав контракт з Інгульцем. В команді Сергія Лавриненка в основному виходив на заміну в чемпіонаті і зіграв кілька матчів в Кубку.
У Кремені Олег гратиме під номером 19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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