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Волинський футболіст став гравцем «Кременя»

Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
ФК "Кремінь" до кінця сезону дозаявив нового гравця - волинянина Олега Марчука.

Про це повідомляє Football Poltava, посилаючись на офіційний сайт клубу.

Раніше півзахисник Олег Марчук захищав кольори "Інгульця".

23-річний хавбек народився в Ковелі, де і закінчив місцеву ДЮСШ. Доpослу каp’єpу pозпочав в аматоpському клубі Ковель-Волинь, за який гpав в чемпіонаті області до 2017 pоку.

Пеpший пpофесійний клуб – Волинь. У складі лучан пpовів повний сезон 2017/2018, після чого перейшов до друголігового Вереса. Зіграв за рівнян усього один матч, підписав контракт з Інгульцем. В команді Сергія Лавриненка в основному виходив на заміну в чемпіонаті і зіграв кілька матчів в Кубку.

У Кремені Олег гратиме під номером 19.

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Теги: Волинь, Олег Марчук, спорт, футбол
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