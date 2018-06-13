У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:09
У Луцьку на дорозі перед Варшавським ринком трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Renault і BMW.
Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.
Автопригода сталась у середу, 15 липня, в після обідню пору.
Як розповідають свідки ДТП, автівки зазнали незначних механічних пошкодженнь. Постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують деталі аварії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.
Автопригода сталась у середу, 15 липня, в після обідню пору.
Як розповідають свідки ДТП, автівки зазнали незначних механічних пошкодженнь. Постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують деталі аварії.
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