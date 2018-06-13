У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.



Автопригода сталась у середу, 15 липня, в після обідню пору.



Як розповідають свідки ДТП, автівки зазнали незначних механічних пошкодженнь. Постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують деталі аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на дорозі перед Варшавським ринком трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Renault і BMW.Про цеповідомили очевидці.Автопригода сталась у середу, 15 липня, в після обідню пору.Як розповідають свідки ДТП, автівки зазнали незначних механічних пошкодженнь. Постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують деталі аварії.

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