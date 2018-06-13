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У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО

У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО
У Луцьку на дорозі перед Варшавським ринком трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Renault і BMW.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили очевидці.

Автопригода сталась у середу, 15 липня, в після обідню пору.

Як розповідають свідки ДТП, автівки зазнали незначних механічних пошкодженнь. Постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують деталі аварії.

У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО
У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО
У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО
У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО
У Луцьку поблизу Варшавського ринку – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, ринок
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