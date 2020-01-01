Помер волинський полковник, який боровся з раком
Сьогодні, 16:20
Сьогодні, 15 липня, у Володимирі-Волинському після тривалого лікування раку та реабілітації відійшов у вічність колишній полковник 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Сулімов.
Про це повідомив волонтер Руслан Теліпський у facebook.
Раніше чоловік служив у волинській 51-й ОМБр. Брав участь в АТО/ООС з 2014 по 2019 роки, доки лікарі не констатували рак лімфоїдної тканини.
Небайдужих просять долучитись, аби фінансово підтримати родину Сергія:
Приватбанк: 4149 4991 3320 5821
Сулімова Лілія Олександрівна (дружина).
"МдС висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полковника з приводу непоправної втрати", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим військового.
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Про це повідомив волонтер Руслан Теліпський у facebook.
Раніше чоловік служив у волинській 51-й ОМБр. Брав участь в АТО/ООС з 2014 по 2019 роки, доки лікарі не констатували рак лімфоїдної тканини.
Небайдужих просять долучитись, аби фінансово підтримати родину Сергія:
Приватбанк: 4149 4991 3320 5821
Сулімова Лілія Олександрівна (дружина).
"МдС висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полковника з приводу непоправної втрати", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та знайомим військового.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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