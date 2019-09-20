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Не платить аліменти: на Волині розшукують горе-матір. ФОТО

Не платить аліменти: на Волині розшукують горе-матір. ФОТО
Поліція Волині розшукує 39-річну Людмилу Гутевич, жительку села Задиби Турійського району.

Зазначається, що жінка ухиляється від сплати аліментів з 16.11.2013 року та наразі її місце знаходження не відоме, - інформує Турійське відділення поліції.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Людмили Гутевич просять невідкладно повідомити на лінію «102» або 068-50-39-210.

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Теги: розшук, жінка, аліменти, Волинь
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