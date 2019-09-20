Не платить аліменти: на Волині розшукують горе-матір. ФОТО

Людмилу Гутевич, жительку села Задиби Турійського району.



Зазначається, що жінка ухиляється від сплати аліментів з 16.11.2013 року та наразі її місце знаходження не відоме, - інформує Турійське відділення поліції.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Людмили Гутевич просять невідкладно повідомити на лінію «102» або 068-50-39-210.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині розшукує 39-річну, жительку села Задиби Турійського району.Зазначається, що жінка ухиляється від сплати аліментів з 16.11.2013 року та наразі її місце знаходження не відоме, - інформує Турійське відділення поліції.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Людмили Гутевич просять невідкладно повідомити на лінію «102» або 068-50-39-210.

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