Не платить аліменти: на Волині розшукують горе-матір. ФОТО
Сьогодні, 19:02
Поліція Волині розшукує 39-річну Людмилу Гутевич, жительку села Задиби Турійського району.
Зазначається, що жінка ухиляється від сплати аліментів з 16.11.2013 року та наразі її місце знаходження не відоме, - інформує Турійське відділення поліції.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Людмили Гутевич просять невідкладно повідомити на лінію «102» або 068-50-39-210.
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Зазначається, що жінка ухиляється від сплати аліментів з 16.11.2013 року та наразі її місце знаходження не відоме, - інформує Турійське відділення поліції.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Людмили Гутевич просять невідкладно повідомити на лінію «102» або 068-50-39-210.
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