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Замок Любарта перенесуть у 3D-формат

Замок Любарта перенесуть у 3D-формат
Замок Любарта увійшов у список 3D-оцифрування об’єктів матеріальної культурної та архітектурної спадщини України у рамках проєкту «Кишенькова країна».

Про це йдеться у спільноті "Кишенькове Місто - Pocket City" у facebook.

Під час експедиції команда Skeiron охопить усі 24 регіони та АР Крим великої країни зі Сходу на Захід і з Півночі на Південь та оцифрує 40 об’єктів архітектурної спадщини.

"Крим та Донбас – це Україна, тому, аби створити цілісну інтерактивну карту знакових пам’яток України, буде розроблена модель Ластівчиного гнізда (Ялта) та Донецького аеропорту за допомогою фото та відео з мережі. Усі оцифровані об’єкти будуть доступні у форматі 3D-моделей та доповненої реальності на IOS та Android в додатку «Pocket City AR» з аудіогідом української та англійською мовами", - йдеться в повідомленні.

Вперше для промоції пам’яток архітектури як туристичних об’єктів на національному рівні створять безкоштовний додаток Pocket City AR. Аплікація для прихильників інтелектуального та інтерактивного туризму і несподіваних відкриттів культурної спадщини. Саме тут будуть зібрані оцифровані об’єкти та інформація про їх унікальність.

Охочі зможуть віртуально прогулятися туристичними візитівками та знаковими місцями областей України у форматі доповненої реальності.
Замок Любарта перенесуть у 3D-формат


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Теги: 3D, замок Любарта
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