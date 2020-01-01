Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Перелік адрес опублікували на сайті ПАТ «Волиньоленерго».1. КТП-43 з 09:00 – 17:00. ФОП Левандовський С.П., М.Горохів вул, Козацька.1. Л-2 від КТП-264 з 09:30 – 16:00. С.Литовеж (жучка) вул. Героїв Майдану, вул.Перемоги2-29.2. ЩТП-303 з 10:00 – 15:30. С. Бужанка, вул. Хутірська 1-5. вул. Поромівська 9-25.3. Частково ПЛ-10кВ 46-01 з 09:30 – 15:30. С. Кучків, с. Трубки, с. Грушів.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-152 з 09:30 – 16:00. С. Добре, вул. Набережна, вул., Садова, вул., Нове Село.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-166 з 09:00 – 16:00. С. Раків-Ліс, вул. Довга Нива.3. КТП-193 з 13:00 – 14:00. М. Камінь-Каширський, ПП Кузьмич О.М. (кіоск «Карандаш»), ПрАТ «МТС» (вишка мобільного зв’язку), Дитяча бібліотека, Райвідділ Поліції (частково), Райвідділ освіти і науки.1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №267 з 09:00 – 17:00. СТзОВ імені Лесі Українки, ТзОВ «ВКП «Каскад», с. Колодяжне.1. ПЛ-10 кВ Л-23-01 від ЛР-97 з 09:00 – 15:00. С. Линів.1. ТП-338, І СШ РУ-0,4 кВ, Монтаж обліку з 13:30 – 17:00. Дитячий садок №46, Кіоск «Квас», бульв. Дружби народів, 2, вул. Шота Руставелі, 49.2. ТП-46, РУ-10 кВ, Ремонт обладнання з 09:00 – 16:00. Автомийка, АЗС, СТО, ГК «Підшипник-2», вул. Боженка (частково).1. КТП-137 з 10:00 – 17:00. Артсвердловина, с. Струмівка вул. Вишнева, Рибалка, Затишна.2. ЗТП-325 з 09:00 – 17:00. Буд. культури, ПАТ «Укртелеком», Волинський обласний учбовий центр АПК с. Рокині, ФОП Шніт Сергій Юхимович, Вол. держ сг досл станція іституту СГ Зах. Полісся, ФОП Трофимюк Валерій Павлович, Музей історії сільс. господарства Волині – Скансен, Філія ПрАТ «Київстар» у м.Львові, ФОП Таранюк Євгенія Олександрів, ДП «ЕДГ «ЕЛІТА», магазин «Наш Край», КП «РОКИНІ», смт. Рокині вул. Наукова, Шкільна, Мічуріна, Л. Українки.3. КТП-274 з 10:00 – 15:00. СГПП «Рать», с. Г. Полонка вул. Зарічна, 1-34.4. ПЛ-10 кВ Л-33-03 від ЛР-15, (КТП-35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) з 09:00 – 16:00. С. Михайлівка: аргофірма «Світанок-сервіс», бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., АТС ПАТ «Укртелеком», ПП Радчук Л.Г., с. Михайлівка, с. Хорохорин1. КТП-317 з 09:00 – 17:00. Магазин, бібліотека, школа, мед. Пункт, с. Масловець.2. ПЛ-10 91-03 з 09:00 – 17:00. Дочірнє п-во рибгосп «Шацьк «ВАТ «Волиньрибгосп», ур. Ладанка.1. ПЛ-10 кВ Л-12-01, Л-12-02, Л-12-03 від ПС-35 «Седлище» з 10:00 – 15:45. С. Седлище, Березичі: магазини, школи, АТС, пошта, ФАПи, пилорама, церква, клуби, пождепо, дидячі садочки, молитовні будинки, моб. зв'язок МТС, моб. зв'язок «Київстар». с. Нові Березичі: магазини, школа, ФАП. с. Угриничі: церква, пилорама, школа, магазини, клуб, с. Воля Любешівська: ФОП Шатило, ТОВ «ДКМ ВУД», АТС, школа, дит. Садок, с. Угриничі, Седлище, Лечин, Березичі, Нові Березичі; с. Воля Любешівська (частково).1. ПЛ-10 кВ Л-78-04 з 10:00 – 17:00. С. Карасин: лісництво, молокоприймальний пункт, будинок дозвілля, Карасинська сільська рада, церква, школа, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович магазин, дім молитви, ФАП, ТзОВ «УкрТАУЕР», «Київстар», с. Замостя: ФОП Масюк Неля Іванівна, Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, школа, дім молитви, ФАП, БСМЗ «Київстар», с. Серхів: Державне підприємство «Волиньторф» сировинна база, Серхівська сільська рада, Маневицьке споживче товариство магазин, ФОП Гузар Юрій Іванович цех, церква, ФАП, клуб, ФОП Вацик В.В., ФОП Кузьмич Володимир Іванович цех, ФОП Гузар Людмила Петрівна магазин, школа, с. Лишнівка: молокоприймальний пункт, ФО Бабійчук Тетяна Федорівна кіоск, клуб, лишнівська сільська рада, кафе, ФАП, лісництво, церква, дім молитви, Маневицький РВПЗ УДППЗ «Укрпошта» відділення, ФОП Мельник М.С. цех, школа, с. Карасин, с. Замостя, с. Серхів, с. Лишнівка, с. Прилісне частково.1. ПЛ-0.4 кВ Л-15 від ЗТП-19 з 09:00 – 16:00. М-н Соло, Кобзар, Контік, Вікнарьов, Техносвіт, Ювілейний, Нотаріус, агентство Соломія, центр Соц. забезпечення, перукарня, адвокат, ЖКО, кафе База, юридична агенція, Відділ реєстрації виборців. Нововолинськ Бульвар Шевченка 5-13.2. ТП-37 РУ-0,4 Т-1 з 09:00 – 16:00. М-н Гранат, гаражі товариства автомобілістів, АЗС «ОККО», Нововолинськ, Вул. Кн. Ольги 2-30, Чайковського 1-29 2-28, Чехова 1-11 6-14.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 з 09:00 – 17:00. С. Рудка-Козинська церква, ППМ, с. Рудка-Козинська вул. Тиха, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 09:00 – 17:00. С. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с. Навіз, вул. 1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-234 з 09:00 – 17:00. С. Бортяхівка клуб, ФАП, с. Бортяхівка вул. Комсомольська, Тиха, Шкільна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 09:00 – 17:00. С. Топільне, майстерня, магазин, с. Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-223 з 09:00 – 17:00. С. Березолуки овочесховища.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 з 09:00 – 17:00. С. Олешковичі ФАП, молитовний дім, с. Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-291 з 09:00 – 17:00. С. Залісці школа, дитячий садок.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-206 з 09:00 – 17:00. С. Ворончин вул. Озерна, Шевченка.9. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 з 09:00 – 17:00. М. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, м. Рожище вул. 1Травня, Грушевського, Січових стрільців.10. ПЛ-10 кВ Л30-06 з 09:00 – 17:00. М. Рожище торгові павільйони, торгові кіоски, кафе «Меридіан», магазини, спирзавод, очисні споруди, виробнича база, м. Рожище вул. К. Шолокадзе, Г. Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.11. ПЛ-0,4 кВ КТП-122 з 09:00 – 17:00. С. Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі, с. Кременець вул. Хмельова, 54-64.12. ПЛ-10 кВ Л30-02 з 09:00 – 17:00. С. Валер’янівка (повністю), с. Рудня (повністю), с. Олександрівка водозабір, м. Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, с. Валер’янівка (повністю), с.Рудня (повністю), м. Рожище вул. Г. Мазепи.13. ПЛ-10 кВ Л30-03 з 09:00 – 17:00. Смт. Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, с. Ольганівка (повністю), м. Рожище ГРП, торговий павільйон, с. Ольганівка (повністю), смт. Дубище вул. Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11, м. Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.14. ПЛ-10 кВ Л43-02 з 09:00 – 17:00. С. Берегове (повністю), с. Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с. Сокіл кар’єр, с. Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама, с. Берегове (повністю), с. Духче вул. Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.15. ПЛ-0,4 кВ КТП-281 з 09:00 – 17:00. С. Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск, с. Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12.16. ПЛ-10 кВ Л18-12 з 09:00 – 17:00. С. Дмитрівка (повністю), м. Рожище виробнича база, с. Дмитрівка (повністю).17. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 з 09:00 – 17:00. С. Копачівка ФАП, с. Копачівка вул. Польова, Ювілейна, Молодіжна.18. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 з 09:00 – 17:00. С. Копачівка вул. Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.19. ПЛ-0,4 кВ КТП-130 з 09:00 – 17:00. С. Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція, с. Копачівка вул. Ювілейна, Садова.20. ПЛ-0,4 кВ КТП-480 з 09:00 – 17:00. С. Кременець вул. Тиха, м. Рожище вул. Тичини.1. ПЛ-0,4 кВ, КТП-189 Л-1,2 з 10:00 – 15:30. СВК «Дружба» - бригада, с. Нири.2. ПЛ-0,4 кВ, КТП-257 Л-3 з 10:00 – 15:30. С.м.т. Турійськ, вул. Джерельна, Терешкова, Галана, Західна, Весняна.3. ПЛ-0,4 кВ, КТП-77 Л-1 з 11:00 – 13:00. Школа, КСС, ГРС, с. Ружин.