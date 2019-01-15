Одіозний суддя з Луцька отримав догану від Вищої ради правосуддя і на місяць позбувся доплат до окладу

Віталія Ковтуненка через наявні скарги на нього.



Відповідне рішення ухвалили на засіданні учора, 15 липня, повідомляє



Повідомляють, що розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за скаргами приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ірини Бондар та Луцької місцевої прокуратури Волинської області, вирішили притягнути суддю Ковтуненка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.



Зауважимо, що раніше Вища рада правосуддя повідомляла про відкриття дисциплінарної справи щодо судді Віталія Ковтуненка, оскільки приватний нотаріус Ірина Бондар поскаржилася на безпідставне затягування ним строків розгляду справи. Зокрема, скаржник зазначала, що провадження у справі відкрили 7 вересня 2018 року, проте більш ніж за рік суддя Ковтуненко не провів навіть підготовче засідання. Нотаріус також вказувала на інші порушення.



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Інша скарга надійшла від Луцької місцевої прокуратури і подана виконувачем обов’язків її керівника. У скарзі йдеться про те, що суддя зволікав із розглядом протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, у двох справах, безпідставно не допустив до участі прокурора, що призвело до відкладення розгляду цих справ та спливу строків накладення адміністративного стягнення.



Нагадаємо, суддя Ковтуненко



За результатами





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