«Волинь» забила ювілейний гол під керівництвом Тлумака

Андрія Тлумака забила ювілейний гол у воротпа суперників.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав дослідник місцевої футбольної історії Сергій Грудняк.



"Статистична цікавинка. В 52-му матчі під керівництвом Андрія Тлумака в першій лізі (враховуючи матчі, в яких тренер волинян керував командою дистанційно через хворобу) "Волинь" забила 100-й гол", - йдеться у дописі.



Автором пам'ятного 100-го голу став Денис Кожанов, який забив 4-й гол у ворота "Балкан".

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