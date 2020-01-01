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«Волинь» забила ювілейний гол під керівництвом Тлумака

«Волинь» забила ювілейний гол під керівництвом Тлумака
Футбольний клуб «Волинь» під керівництвом Андрія Тлумака забила ювілейний гол у воротпа суперників.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав дослідник місцевої футбольної історії Сергій Грудняк.

"Статистична цікавинка. В 52-му матчі під керівництвом Андрія Тлумака в першій лізі (враховуючи матчі, в яких тренер волинян керував командою дистанційно через хворобу) "Волинь" забила 100-й гол", - йдеться у дописі.

Автором пам'ятного 100-го голу став Денис Кожанов, який забив 4-й гол у ворота "Балкан".

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Теги: спорт, Волинь, Луцьк, Андрій Тлумак
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